Verstorbene Stars 2020: Von diesen Promis mussten wir Abschied nehmen

"Wie kaum eine andere verkörperte sie die bayerische Seele auf der Leinwand": Mit diesen Worten würdigte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder die verstorbene Volksschauspielerin Veronika Fitz. Sie starb am 2. Januar im Alter von 83 Jahren nach langer Krankheit in Bad Aibling. Bekannt wurde Veronika Fitz mit der BR-Sendung "Die Hausmeisterin". Auch in beliebten Sendungen wie "Forsthaus Falkenau" und "Der Bulle von Tölz" spielte sie mit. Außerdem spielte sie unter anderem am Münchner Volkstheater, an den Kammerspielen, am Staatsschauspiel, am Burgtheater Wien und an Schaubühnen in Berlin. Zuletzt lebte Veronika Fitz zurückgezogen im oberbayerischen Prien am Chiemsee.