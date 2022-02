Schockierende Enthüllung von David Beckham in einem Podcast: Ihm zufolge kommt bei seiner Frau Victoria seit über 25 Jahren jeden Tag das gleiche Essen auf den Tisch - ohne Ausnahme.

I'll tell you what I want, what I really, really want? Zumindest beim Essen scheint Ex-Spice-Girl Victoria Beckham eine extrem starke Vorliebe zu haben. Während ihr Mann David es liebt, verschiedene Gerichte zuzubereiten und zu probieren, ist es bei Victoria ganz anders. Die Vierfachmama isst, seitdem sie ihren Mann kennt, jeden Tag das Gleiche Gericht– so erzählte er zumindest nun in einem Podcast.

Victoria Beckham: Nur dieses Essen kommt bei ihr auf den Teller - ausschließlich

Im Podcast "River Cafe Table 4" berichtete David Beckham von seiner Leidenschaft zum Essen und dass er diese leider nie so richtig mit seiner Frau teilen kann. Victoria besteht ihm zufolge tatsächlich auf ihrer täglichen Essens-Routine und erlaubt sich keine Abweichungen. Welches Menü die Modedesignerin seit 25 Jahren durchgehend verspeist und welcher Moment David einmal unglaublich flücklich beim Essen gemacht hat, seht ihr im Video.

