von Helen Kreimer und Marie Mühlenberg

Nur drei Wochen nach seiner Diagnose ist 90er-Jahre-Teenie-Idol Dustin Diamond an seiner Krebserkrankung gestorben.

In Deutschland kannte man ihn vor allem als liebenswerten Streber "Screech" aus der 90er-Teenie-Serie "California High School". Nun ist US-Schauspielerin Dustin Diamond mit nur 44 Jahren an seiner Krebserkrankung gestorben, wie ein Sprecher mitteilte.

"Screech" machte ihn zum Teenie-Idol

In mehr als 80 Folgen verkörperte Diamond die Rolle, die ihn so berühmt und beliebt machte, und auch in den Fortsetzungen spielte er den Lockenkopf in der Serie, die in den USA unter dem Namen "Saved by the Bell" lief.

Am 21. Januar wurde die schwere Krebserkrankung des mittlerweile 44-Jährigen bekannt, der er nur drei Wochen später erlag.

Verwendete Quelle: gala.de