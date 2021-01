Deutschlands bekannteste Großfamilie wird zehn Jahre alt! Gemeinsam blicken sie auf die aufregende Zeit zurück und verraten ihre Highlights.

So lange ist es schon her: Am 17. Januar 2011 zeigte RTLZWEI die erste Folge von "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“. Wer hätte gedacht, dass die Familie sich so in die Herzen ihrer Fans schleichen würde?

Ein ganz normaler Wahnsinn

Zehn Jahre lang gaben Silvia und ihre Sippe Einblicke in das Leben einer Großfamilie. Das war mal lustig und spannend und manchmal traurig und ergreifend – aber immer authentisch und echt. Doch was den Kult-Clan vor allem ausmacht, ist der besonders starke Zusammenhalt. Und so gehören die Wollnys auch noch 13 Staffeln später zu den beliebtesten Familien Deutschlands.