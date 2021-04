Zum ersten Mal seit 31 Jahren sagt Günther Jauch einen Auftritt aus krankheitsgründen ab: Der "Wer wird Millionär?"-Moderator hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

Das hat es in der TV-Karriere des 64-Jährigen noch nie gegeben: Wie nun bekannt wurde, wird Günther Jauch am kommenden Samstag nicht die Moderation der Sendung "Denn sie wissen nicht, was passiert!" übernehmen können. Wie der Sender RTL mitteilte, fiel ein Coronatest für Jauch positiv aus, weswegen er nun nicht mehr an der Sendung teilnehmen kann.

Günther Jauch: "Ich bin zuversichtlich ..."

In der nächsten Ausgabe des TV-Formats möchte Jauch aber wieder vor der Kamera stehen. "Ich bin zuversichtlich, dass ich bei der Sendung am 17. April wieder dabei bin", so Jauch gegenüber RTL. Wer ihn nun an der Seite von Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger vertreten wird, ist noch nicht bekannt.

Verwendete Quellen: RTL, SpotOnNews