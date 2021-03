Heidi Klum wirft einen Blick zurück auf ihre ersten Schritte ihrer großen Modelkarriere: Ein Video zeigt, wie sie sich 1997 auf ihre erste "Victoria's Secret"-Show vorbereitet hat.

In der aktuellen Staffel von "Germany's Next Topmodel" ermahnt Heidi ihre Kandidatinnen immer wieder, doch bitteschön an ihrem Walk zu üben und jede freie Minute zu nutzen, um mit dem nötigen Elan Schritte, Tempo, Posen und Ausstrahlung zu perfektionieren. Auf Instagram wirft sie nun einen Blick zurück auf ihre eigenen Anfänge und zeigt in einem Video, wie sie 1997 ihren ersten Walk für die "Victoria's Secret"-Show in ihrem Wohnzimmer übt.

Heidi Klum: Laufen lernen im Wohnungsflur

Ganz unglamourös schreitet sie in ihrer privaten Unterwäsche schwungvoll vom Flur ins Wohnzimmer und über immer wieder den optimalen Ablauf. Kein Wunder: Spätestens mit ihrem ersten "Victoria's Secret"-Auftritt sollte schließlich für sie der ganz große Durchbruch in den USA kommen, der sie zu einem Weltstar werden ließ. Ob die jetzige Heidi der Jung-Heidi von 1997 diesen Walk wohl abgenommen hätte, wäre sie Kandidatin in ihrer eigenen Show?

