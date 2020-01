Vier Hochzeiten und eine Traumreise: Katastrophe – sie sagt die Hochzeit ab

"Zwischen Tüll und Tränen" wäre hier wohl der passendere Titel gewesen. Uns ist schon klar, dass an Hochzeiten bei dem ein oder anderen die Tränen kullern und spätestens bei der Trauung fleißig die Taschentücher rumgereicht werden. Mit dem kleinen aber feinen Unterschied – es handelt sich meist um Freudentränen. Nicht jedoch bei Jasmin, der vierten Kandidatin der aktuellen Folge von "Vier Hochzeiten und eine Traumreise". Sie weinte bitterlich, denn sie musste die Hochzeit absagen. Die anderen Bräute sind schockiert.

Dabei hatte doch alles so gut begonnen. Im Vorfeld stellte Jasmin schon klar, wie sehr sie sich auf ihre Trauung freue. "Es waren schöne Trauungen, aber meine wird für mich die Beste", spaßte die 27-Jährige noch. Doch dann kam alles anders. Jasmin konnte nicht vor den Altar treten und ihrem Verlobten das Ja-Wort geben – sie brachen die Hochzeit ab.

Es war für uns beide das Richtige. Wir haben in den letzten Monaten ... wir sind aneinander vorbeigelaufen. Jeder hat sein eigenes Leben entwickelt. Und ich stand dann halt am Montag in dem Zimmer in dem Kleid und dachte: Du kannst nicht heiraten. Das wäre so falsch. Es war für mich wie eine Pflicht. Ich hatte das Gefühl, ich muss heiraten, aber ich will nicht.