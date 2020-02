Wer wird Millionär: Kandidatin macht Günther Jauch sprachlos

Auf Risiko gezockt

"Der SCHLIMMSTE Moment ihres Lebens" hieß das Video, dass die Kandidatin nach ihrer Pleite bei "Wer wird Millionär?" mit Günther Jauch auf ihrem Youtube-Kanal veröffentlichte. Darin beschreibt sie unter Tränen ihre Erfahrung in dem TV-Format. Doch was ist so schief gegangen, dass der Besuch der Show nun den Tiefpunkt ihres Lebens kennzeichnet?

Es fing alles ganz wunderbar an. Alicia schaffte es als zweite Kandidatin der Folge auf den Stuhl. Die ersten Fragen liefen wie geschmiert und auch zum Quiz-Master Günther Jauch hatte sie einen guten Draht. Sie plauderten über Alicias künstlerische Verwandlungen auf Youtube, bei denen sie sich durch Make-up in Stars wie Eminem, Helene Fischer und Trump verwandelt (kein Spaß).

Auf Jauchs Frage, ob sie das auch mit ihm machen könne, antwortet die 23-Jährige, dass das nicht gehen würde. "Mein Gesicht ist ja relativ länglich, Ihr Gesicht ist relativ kastenförmig“, so die Kandidatin. "Boaaaah“, rief Günther Jauch verletzt. Das hat gesessen!

Nach dem Höhenflug folgte die Bruchlandung

War dieser kleine Seitenhieb etwa ihr Todesurteil? Alicia kam zur 4.000-Euro-Frage. "In welchem literarischen Werk herrscht die Kindliche Kaiserin?", wollte Günther Jauch von ihr wissen. Nun war sich die Kandidatin nicht mehr ganz so sicher. Die Situation rief nach einem Joker – doch Alicia blieb geizig, sie wollte zocken. Und auch Günther Jauch steht ihr nicht mehr zur Seite. Auf ihre Frage, ob er noch beleidigt sei, antwortet er: "Ist doch egal, ich und mein Quadratschädel.“ Und so nahm das Unglück seinen Lauf. Alicia tippte auf die falsche Antwort – und flog mit 500 Euro und noch vier Jokern in der Tasche.

verwendete Quelle: RTL, Bild.de