Willi Herrens Tod versetzt nicht nur die deutsche Medienwelt in Schockstarre, allen voran dürfte seine Familie sich derzeit in tiefer Trauer befinden. Seine Tochter Alessia widmet ihrem toten Vater eine emotionale Bildercollage, die sie bei Instagram postet.

Mit gerade einmal 19 Jahren muss Alessia-Millane Herren den Tod ihres Vaters verkraften. Am gestrigen Dienstagnachmittag, den 20. April 2021, wurde Willi Herren (†45) leblos in seiner Wohnung in Köln aufgefunden. Ihrer Trauer über den plötzlichen Verlust verleiht Alessia nun via Instagram Ausdruck.

Willi Herrens Tochter gedenkt ihrem Vater

Unzählige Prominente haben dem TV-Star bereits virtuell gedacht, in der Nacht zum heutigen Mittwoch, den 21. April 2021, meldet sich nun auch Willi Herrens Tochter Alessia-Millane zu Wort. Die 19-Jährige teilt eine Bildercollage, die sie mit ihrem Vater in verschiedenen Momenten ablichtet. Darunter auch ein Foto, das sie im Alter von gerade einmal einem Jahr zeigt. Stolz hält Willi Herren seine Tochter fest, die offenbar gerade ihre ersten Schritte wagt, beide blicken direkt in die Kamera. Auf den anderen Aufnahmen ist Alessia älter, das letzte und größte Foto dürfte erst wenige Monate alt sein. Auf allen Bildern deutlich zu erkennen: Das Band zwischen Vater und Tochter ist stark und wird auch über den Tod hinausgehen.

Umso größer dürfte die Trauer bei Alessia sein. Die 19-Jährige postet die Bildercollage kommentarlos, offenbar ist sie nicht im Stande, weitere Worte zu dem zu finden, was am gestrigen Dienstag den 20. April 2020, passiert ist.

In Papas Fußstapfen

Willi Herren war in der deutschen Medienlandschaft wohl bekannt wie kaum ein anderer. Er nahm an zahlreichen TV-Formaten teil, zog von Realityshow zu Realityshow. Im Sommer letzten Jahres hatte Alessia-Millane mit ihrer Teilnahme bei "Promi Big Brother" erste Schritte in dieselbe Richtung unternommen. Wie stolz er auf seine Tochter war, daraus machte Willi Herren kein Geheimnis. "Ich bin sooooo stolz auf dich. Die kleine Herren wird das Märchenland zum Zauberland machen", schrieb er damals auf Instagram. Jetzt muss Alessia-Millane Herren das Erbe ihres Vater weiterführen.

