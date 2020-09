View this post on Instagram

Eins. Wow. Das berühmte erste Jahr ist nun vorbei. Und ich freue mich sehr. War es doch geprägt von Höhen und Tiefen unbekannter Natur. Die Umstellung von Paar auf Familie, von Individuum zu Mutter. Alles neu, aufregend und auch extrem aufreibend. Jedenfalls bin ich an meine Grenzen gestoßen. Und auch darüber hinaus gegangen. Ich kann sagen, dass ich stolz auf mich bin. 50 Wochen habe ich gestillt und mein gesamtes Leben Avi gewidmet. So fand ich das gut und richtig. Aber nun bin ich auch wirklich froh, über etwas Raum für mich. Über meine Arbeit. Über einen Mädelsabend. Über Yoga. Über ein Buch. Am allerglücklichsten bin ich aber wohl über den Schlaf, der nun wieder Teil meines Lebens ist! Ohne Mist! Ein Hoch auf 9 Stunden ununterbrochen Schlaf - ein Traum! So kehre ich langsam zu alter Kraft zurück. Zur Leichtigkeit. Zum Frohsinn. Ein schönes Gefühl. Also, ein Hoch auf alle Mütter. Congratulations! Well done! You made it! Da kann man ruhig mal ein Glas drauf heben! Bäm! You rock! Danke Oliver, für deine Ruhe und Gelassenheit. Dein offenes Ohr für Dinge, die du nicht verstehst. Und deine Fähigkeit, aus jedem Event eine Party zu machen ❤️ Seid umarmt, Wolke 💋 . @cindyu.kayfotografie (werbung) danke für für schönen Erinnerungen ❣️