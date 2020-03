Yvonne Catterfeld: Sie teilt seltenes Bild mit Sohn Charlie

View this post on Instagram

So viel Zeit auf einmal? Am Anfang erscheint es erdrückend - und das ist erst der Anfang 🙄- aber ist es nicht auch ein wenig beFREIend? (abgesehen von denen, deren Existenz nun gefährdet ist...) Mehr Zeit für die Familie, eure Kinder, euch selbst. Kochen, jeden Tag ein neues Rezept ausprobieren, die Kinder mitmischen lassen, backen, basteln, experimentieren, in die Natur gehen, eine neue Sprache oder ein Instrument lernen, Fähigkeiten intensivieren, sich Geschichten erzählen, Bücher lesen, einander zuhören, neue Träume träumen..alte eventuell hinterfragen, meditieren, Sport zuhause (es gibt genügend Online-Fitnessstudios!) Trampolin ist eh das Beste 👌 Kuscheln und all das, was hier nicht hergehört 😉, Schreiben, ein neues Hobby anfangen, ausrangieren - all das, wozu ihr sonst vielleicht zu selten oder nie kommt und vor allem FaceTime mit denen, die ihr vermisst und mit denen ihr gerne Zeit verbracht hättet wie euren Eltern... lasst es euch irgendwie gut gehen...trotz allem und weitestgehend zu Hause oder eben in der Natur 💚 Ich schick euch viel Kraft und positive Energien in dieser im wahrsten Sinne des Wortes “verrückten” Zeit... #corona #virus #neuezeiten #covid19 #stayathome #besafe #coronableibtdraußen