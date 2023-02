Neue Herausforderung für Stefanie Hertel: Die Schlagersängerin steht demnächst auf der "Mamma Mia!"-Musicalbühne.

Stefanie Hertel (43) wird zur Musical-Darstellerin. Ab Anfang April ist die Sängerin in "Mamma Mia!" zu sehen und zu hören. An ausgewählten Abenden schlüpft sie im Hamburger Stage Theater Neue Flora in die Rolle der Tanja, einer der drei Sängerinnen von "Donna und die Dynamos".

Mit dem Engagement geht für Hertel ein langgehegter Traum in Erfüllung. "'Mamma Mia!' ist für mich das Nonplusultra", sagt der selbsternannte "größte ABBA-Fan". Ihre Liebe zu der schwedischen Popgruppe entdeckte die Sängerin im Kindesalter durch die Plattensammlung ihrer Mutter. Besonders begeistert habe sie als Zehn- oder Elfjährige der Song "Thank You for the Music".

Stefanie Hertel ist "der größte Fan des Musicals"

Davon, wie ihr Lieblingslied in der deutschen Fassung klingt, überzeugte sich die Sängerin bei der Deutschland-Premiere des Musicals selbst. Sie habe sich "vor Freude nicht eingekriegt", sodass weitere Vorstellungen folgten. "Bei 'Mamma Mia!' habe ich das Gefühl, dass ich es wieder und wieder sehen muss", erklärt Hertel. Sie sei "wirklich der größte Fan dieses Musicals". Entsprechend groß ist ihre Freude, bald ein Teil davon zu sein.

Ihr Debüt gibt Stefanie Hertel am 7. April um 20:00 Uhr. Tickets für die ersten Shows mit ihr sind bereits erhältlich.

Darum geht es in "Mamma Mia!"

"Mamma Mia!" handelt von Donna, die mit ihrer Tochter Sophie auf einer griechischen Insel lebt und eine Taverne betreibt. Im Tagebuch ihrer Mutter entdeckt Sophie, dass sie drei mögliche Väter hat. Diese Ungewissheit soll ein Ende haben, bevor sie ihre Jugendliebe Sky heiratet. Sophie lädt die potenziellen Väter zur feierlichen Trauung ein und das Rätselraten beginnt. Auch Donnas beste Freundinnen aus alten Tagen, Tanja und Rosie, sind Teil der Hochzeitsgesellschaft und lassen die Erinnerungen an ihre Zeiten als das Gesangstrio "Donna and the Dynamos" wieder lebendig werden.

Die Hits der schwedischen Kultband ABBA untermalen die Handlung.