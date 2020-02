Stephen Dürr: So erleichtert ist er über die erste abgewendete Amputation

Seit mehr als elf Tagen kämpfen die Ärzte um die beiden großen Zehen von Schauspieler Stephen Dürr (45). Bei den Dreharbeiten zur Marineserie "True North Arctic Blizzard" auf Spitzbergen in Norwegen hatte er sich nach einem plötzlichen Temperatursturz auf minus 33 Grad schwere Erfrierungen an den Füßen zugezogen. "Abends im Hotel waren meine Zehen tiefgefroren. Ich habe sie nicht mehr gespürt", erklärte der Hamburger damals der "Bild"-Zeitung. Danach war er in ein Krankenhaus in seiner Heimatstadt gebracht worden. Nun gibt es offenbar einen ersten Lichtblick zu vermelden.

Denn der linke Zeh wurde operiert und konnte gerettet werden. Das bestätigte der Schauspieler dem Blatt und erklärte dabei auch, wie die Mediziner das gemacht haben: "Die Ärzte haben den Fußnagel abgenommen, das tote Gewebe rausgeschabt, den Nagel wieder angenäht." Der Eingriff habe rund zwei Stunden gedauert. Nun geht es noch um den rechten großen Zeh. "Es dauert, bis klar ist, wie viel Gewebe abgestorben ist", erklärte Dürr dem Blatt weiter.

Wie groß die Erleichterung des Schauspielers über die erfolgreiche Rettung des einen Zehs ist, kann man an seinem neuesten Instagram-Post ablesen. Zu einem Foto, das ihn mit zwei verbundenen Zehen in einem Rollstuhl im Krankenhaus zeigt, scherzt er: "Bitte nicht kitzeln".

Unfall beim "TV total Turmspringen" 2012

Stephen Dürr wurde bekannt durch Serien wie "Unter uns", "In aller Freundschaft" und "Alles was zählt". Der Schauspieler musste im November 2012 auf die Intensivstation, nachdem ein Übungssprung für die Show "TV total Turmspringen" misslang. Beim Sprung vom Drei-Meter-Brett war der Künstler anstatt mit den Händen mit der Stirn voran ins Wasser eingetaucht. Die Folge: Er musste sich einer Operation an der Halswirbelsäule unterziehen und lag mehrere Wochen lang im Krankenhaus.