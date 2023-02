Nach "The Walking Dead" und Oscar-Nominierung steht für Steven Yeun der nächste Meilenstein an: Eine Rolle in einem Marvel-Streifen.

Steven Yeun (39) konnte sich mit seiner Rolle als Glenn Rhee in der AMC-Serie "The Walking Dead" eine treue Fangemeinde zulegen. Nun steht der Schauspieler offenbar davor, in einem weiteren namhaften Franchise eine tragende Rolle zu übernehmen. Wie die US-amerikanische Branchenseite "Deadline" berichtet, wird Yeun in dem anstehenden Marvel-Streifen "Thunderbolts" zu sehen sein, der auf dem gleichnamigen Comic basiert.

Welchen Part Yeun ergattern konnte, wurde laut des Berichts noch nicht mitgeteilt. Es heißt jedoch, dass es sich dabei um mehr als nur eine einmalige Rolle handeln könnte. Er wird in dem Film auf eine Vielzahl bereits bekannter Helden und Antagonisten des MCU treffen: Bestätigt wurden bereits unter anderem Florence Pugh (27) als Yelena Belova, Sebastian Stan (40) als Winter Soldier, David Harbour (47) als Red Guardian, Olga Kurylenko (43) als Taskmaster, Julia Louis-Dreyfus (62) als Valentina Allegra de Fontaine und Wyatt Russell (36) als US-Agent. Gemeinsam bilden sie die titelgebende Gruppe Thunderbolts, die als Gegenentwurf zu den Avengers verstanden werden kann.

Jake Schreier (41) wird als Regisseur von "Thunderbolts" fungieren, "Black Widow"-Schreiber Eric Pearson (38) zeichnet für das Drehbuch verantwortlich. Auch der angepeilte US-Kinostart steht bereits fest: Am 26. Juli des kommenden Jahres soll es so weit sein. "Thunderbolts" wird zudem die Ehre zuteil, der finale Film der fünften MCU-Phase zu sein.

Im Filmgeschäft Fuß gefasst

Neben seiner Rolle in "The Walking Dead", die Steven Yeun bis zur sechsten Staffel verkörperte, sorgte er zuletzt mit dem Horror-Streifen "Nope" für Aufsehen. Der größte Erfolg seiner Karriere war bislang eine Oscar-Nominierung in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" für das Drama "Minari - Wo wir Wurzeln schlagen". Er musste sich bei der Verleihung 2021 am Ende jedoch Anthony Hopkins (85) geschlagen geben, der für "The Father" ausgezeichnet wurde.