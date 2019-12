Storm Keating: So strahlt sie mit ihrer Babykugel

Im November wurde bekannt, dass Ronan Keating (42, "Life Is a Rollercoaster") und seine Ehefrau Storm (38) das zweite Kind erwarten. Jetzt teilte die Modedesignerin ein Foto von sich mit Babykugel. Am Bondi Beach in Australien gönnte sich die Familie einen entspannten Strandtag. Storm Keating zeigt sich auf dem Foto, das sie auf ihrer Instagramseite teilte, in Bikini-Oberteil, Shorts und mit Strohhut. Neben ihr steht Sohn Cooper (2).

Für Ronan und Storm Keating ist es nach Cooper das zweite gemeinsame Kind. Der Ex-Boyzone-Sänger wird dann fünffacher Vater sein: Aus seiner ersten Ehe mit Yvonne Connolly (45) stammen seine Kinder Jack (20), Missy (18) und Ali (14). In einem Interview meinte Keating, dass nach Baby Nummer fünf dann Schluss mit der Familienplanung sei.