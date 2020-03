Streaming: Diese Inhalte können kostenlos genutzt werden

Die digitale Unterhaltung für zu Hause ist auch in Zeiten der Corona-Krise gesichert. Ob Musik, Podcast oder Spielkonsole: für jeden dürfte etwas dabei sein. Der Klassiker in deutschen Haushalten ist aber zweifelsohne das Angebot an Film- und Serienhighlights bei den verschiedenen Streamingdiensten. Und einige von denen bieten ihre Auswahl oder Teile davon nun sogar kostenlos an.

Sky öffnet sein Unterhaltungsprogramm

Sky stellt all seine Kunden die komplette Welt der Sky Unterhaltung zur Verfügung. Das heißt, dass die User Sky Cinema und Sky Entertainment in voller Gänze genießen können. Wer diese beiden Pakete ohnehin schon gebucht hatte, bekommt zwei Filme aus dem Sky-Store-Angebot gratis.

Das Premium-Angebot Joyn Plus+ bekommen alle Neukunden des Streamingdienstes von ProSiebenSat.1 drei Monate lang geschenkt. Die Standardvariante von Joyn ist kostenfrei. Joyn Plus+ bietet darüber hinaus eine noch vielfältigere Auswahl an Serien und Filmen, sowie exklusives Material, ein Live-TV-Angebot von mehr als 60 Sendern in HD sowie einen weitgehenden Verzicht auf Werbung in der Joyn Mediathek. Katja Hofem, CCMO und Geschäftsführerin Joyn, sagt in einer Pressemitteilung: "Streamingdienste können nun einen Beitrag leisten, um Entertainment und Abwechslung nach Hause zu bringen. Deshalb möchten wir die Menschen in dieser, für uns alle ungewohnten, Zeit unterstützen und für mehr Entertainment zuhause sorgen."

Amazon macht Kinderformate frei empfangbar für Kids

Entertainment in den eigenen vier Wänden brauchen auch die Kleinsten. Abhilfe schafft da Amazon. Unter amazon.de/gratisfueralle können Kinder nun unzählige altersgerechte Formate kostenfrei sehen. Dafür ist keine kostenpflichtige Amazon Prime-Mitgliedschaft nötig, der normale Amazon-Account reicht aus. Zu den abrufbaren Serien und Filmen zählen unter anderem "Creative Galaxy", "Stinky & Dirty" oder "Feuerwehrmann Sam".

Die Kleinen können sich aber nicht nur visuell vor dem Bildschirm beschäftigen, sondern auch auditiv. Amazons eigener Hörbuch-Service Audible liefert nun einen Frei-Zugang zu vielen Geschichten zum Anhören. Weiteres Plus: Wer seine Fremdsprachenfähigkeiten verbessern oder gleich eine neue Sprache lernen will, bekommt die Möglichkeit dazu. In den Audible Stories stehen neben Deutsch auch Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Japanisch zur Verfügung.

Beim neuen Streamingdienst Disney+ gilt aktuell ein kostenloser Testzeitraum von sieben Tagen für alle Neukunden, die sich ab dem 24. März 2020 registrieren. Damit bekommt man Zugriff auf alle Inhalte wie Blockbuster aus dem "Star Wars"- und Marvel-Universum oder zu "High School Musical". Bei Konkurrent Netflix gibt es sogar die ersten 30 Tage für Neukunden geschenkt.