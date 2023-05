Der belgische Musiker Stromae muss seine komplette "Multitude"-Tour absagen. Zuvor war die Tournee bereits unterbrochen worden.

Der belgische Popsänger Stromae (38) hatte Anfang April aus gesundheitlichen Gründen alle seine Tourtermine bis Ende Mai abgesagt. Jetzt musste der Musiker seinen Fans die schlechte Nachricht überbringen, dass die Tour komplett abgesagt wurde. "Leider muss ich heute akzeptieren, dass die Zeit, die ich zum Ausruhen und Heilen brauche, länger dauern wird als erwartet", heißt es in seinem Statement vom Dienstag (9. Mai). "Zu meinem tiefsten Bedauern kann ich mein Versprechen nicht einlösen und kündige heute das Ende der Multitude-Tour an."

Diese Entscheidung sei schwer zu treffen, aber gleichzeitig notwendig, "damit ich heilen kann". Umgeben von seinen Ärzten, seiner Familie, seinen Freunden und seinem Team habe er bis zuletzt gehofft, "dass es mir schnell besser gehen würde, um wieder auf Tour gehen zu können und euch so bald wie möglich wiederzusehen".

Auch Konzerte in Deutschland waren geplant

Stromae, der mit bürgerlichem Namen Paul van Haver heißt, sollte eigentlich auch in Deutschland auftreten, am 10. Mai in Köln und am 12. Mai in Berlin. Auch Tourstationen in Amsterdam, Toulouse, Basel, Genf, London, Rom und Lyon waren von der ersten Absage betroffen. Durch die Absage der kompletten Tour fallen Konzerte unter anderem in Brüssel, Lille und Paris im Juni aus. Im Herbst standen Auftritte in Straßburg, Bordeaux oder Amsterdam an.

Der "Alors On Danse"-Sänger Stromae ist der Sohn einer belgischen Mutter und eines ruandischen Vaters. Der Künstler ist mit seiner Frau Coralie verheiratet, mit der er gemeinsam das erfolgreiche Modelabel Mosaert führt. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn, der 2018 das Licht der Welt erblickte.

2015 zog sich Stromae nach gesundheitlichen Problemen aus der Öffentlichkeit zurück. Im November 2020 gab er sein musikalisches Comeback bekannt. Das Album "Multitude" erschien Anfang März 2022.