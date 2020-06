Sturm der Liebe: Gleich drei Neuzugänge in der ARD-Telenovela

Nach der Corona-bedingten Drehpause ist am Set der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" offenbar wieder ein wenig Normalität eingekehrt. Die neuen Folgen sind in der Mache - und halten für die Fans gleich mehrere Überraschungen bereit. Drei davon kommen in Gestalt von Stephan Käfer (45), Julia Gruber (geb. 1988) und Barbro Viefhaus (geb. 1991). Sie werden den Cast der Nachmittagsserie künftig verstärken.

Neue Dramen und Intrigen

Als erste auf der Mattscheibe zu sehen sein wird Gruber, voraussichtlich am 06. Juli, wie das Erste mitteilt. Sie übernimmt die Rolle von Pferdenärrin Amelie Limbach, die mit Tim (Florian Frowein) anbandelt. Als ihr jedoch klar wird, dass dieser immer noch an Franzi (Léa Wegmann) hängt, beginnt sie gemeinsam mit Steffen (Christopher Reinhardt) Intrigen zu spinnen.

Am 22. Juli soll der Auftritt von Viefhaus alias Michelle Ostermann folgen. Sie versucht nach der Trennung ihres Freundes in ihrer alten Heimat Fuß zu fassen. Käfer stößt voraussichtlich in derselben Woche, am 24. Juli hinzu. In der Rolle des Karl Kalenberg versucht er, seine Ex-Frau Ariane (Viola Wedekind) zurückzugewinnen.