Sturm der Liebe: Stirbt Dirk Galuba den Serientod?

Ein stürmischer Höhepunkt erwartet die Zuschauer der Telenovela "Sturm der Liebe" (seit 2005) zum Jubiläum in Folge 3333. Wie der Sender vorab meldete, muss sich unter anderem Werner Saalfeld durch einen heftigen Schneesturm kämpfen. Nachdem Gerüchte laut wurden, Schauspieler Dirk Galuba (79) könnte in der Folge, die am 3. März ausgestrahlt wird, den Serientod sterben, machten sich die Fans große Sorgen um einen der Stars der ersten Stunde.

Vorsicht, Spoiler: Doch so schlimm wird es nicht kommen. Denn laut Bildern und Sendervorschau zeigt Eva Saalfeld (Uta Kargel, 38) sich in Folge 3349 "schockiert von Werner Saalfelds Geständnis". Ausgestrahlt wird diese am 27. März wie gewohnt ab 15:10 Uhr im Ersten.