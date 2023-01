Supermodel Tatjana Patitz starb an Brustkrebs.

Tatjana Patitz ist gestorben. Nun hat die Agentur auch die Todesursache bekannt gegeben. Demnach starb das Supermodel an Brustkrebs.

Tatjana Patitz (1966-2023) ist an den Folgen ihrer Brustkrebserkrankung gestorben. Das gab die Besitzerin der Agentur The Model Coop, Corinne Nicholas, bekannt.

"Tatjana ist heute Morgen [11.1.] in Kalifornien gestorben. Die Todesursache war Brustkrebs. Sie wird von ihrem Sohn, ihrer Schwester und ihren Eltern überlebt. Unnötig zu sagen, dass wir alle von ihrem Tod am Boden zerstört sind. Sie war eine mitfühlende Seele, gütig und großzügig im Herzen", wird Nicholas unter anderem von RTL zitiert.

Eines der ersten Supermodels

Patitz wurde im März 1966 in Hamburg geboren und mit nur 17 Jahren von Starfotograf Peter Lindbergh (1944-2019) entdeckt. Sie avancierte in den 1990er Jahren selbst zu einem Star der Modewelt, zierte zahlreiche Titelseiten und gehörte unter anderem neben Cindy Crawford (56), Linda Evangelista (57), Christy Turlington (54), Naomi Campbell (52) oder auch Claudia Schiffer (52) zu den ersten sogenannten Supermodels.

Patitz, die einen Sohn hatte, trat daneben auch in Filmen auf, etwa in "Die Wiege der Sonne" aus dem Jahr 1993, in dem sie neben Sean Connery (1930-2020) spielte. Zudem war sie etwa auch im Musikvideo zu George Michaels (1963-2016) Song "Freedom! '90" zu sehen.