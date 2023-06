Susan Sideropoulos und ihr Ehemann Jakob Shtizberg haben etwas zu feiern: Die beiden begehen heute ihren 17. Hochzeitstag.

Susan Sideropoulos (42) feiert auf Instagram ein ganz besonderes Jubiläum: Sie und ihr Ehemann Jakob Shtizberg begehen am heutigen 4. Juni ihren 17. Hochzeitstag. Insgesamt ist die "GZSZ"-Schauspielerin bereits seit 27 Jahren mit ihrem Partner und Vater ihrer beiden Söhne zusammen, die 2010 und 2011 geboren wurden.

Diesen Meilenstein nahm Sideropoulos zum Anlass, zwei Videos von ihrer Hochzeit im Jahr 2006 zu posten. Der erste Clip zeigt die damalige Braut samt Prinzessinnenkleid und Schleier bei ihrer Rede, die sie ihrem Frischvermählten widmete.

"Du kamst in meine Welt, in einer Zeit, in der es das Leben nicht besonders gut mit mir meinte. Ich dachte, ich würde nie wieder lachen, nie wieder glücklich sein. Doch der liebe Gott hat mir einen Engel geschickt, nämlich dich", sagte sie damals unter anderem.

Im zweiten Video ist die Schauspielerin und Autorin bei einem Ständchen zu sehen. Zu guter Letzt zeigt der Instagram-Post das Foto von einer Seite ihres Buches "Rosarotes Glück" (2021). "Wenn ich älter bin und jemand fragt, wer meine große Liebe war, will ich nicht in Erinnerungen kramen, sondern mich umdrehen und sagen: Da sitzt er", steht darauf geschrieben.

Ehemann Jakob ist ihr größter Unterstützer

Erst im April 2023 schwärmte Susan Sideropoulos noch im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news von ihrem Liebsten, der sie bei ihren beruflichen Projekten - "GZSZ"-Rolle, neue Bücher, erster eigener Song - immer unterstützt. "Er liebt alles daran und ist da total mit im Boot", so die 42-Jährige.