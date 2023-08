Model Svenja Holtmann ist glücklich: Am 5. August kam ihr dritter Sohn zur Welt.

Die Ex-Freundin von Til Schweiger schwelgt im Familienglück: Svenja Holtmann hat ihr drittes Kind zur Welt gebracht - wieder einen Jungen.

Das dritte Kind von Model Svenja Holtmann (35) ist wohlbehalten zur Welt bekommen. Das hat die Ex-Freundin von Til Schweiger (59) am Sonntagabend (6. August) auf ihrem Instagram-Account verraten.

Nach Carlo und Mika ist Louie der Dritte im Bunde

"Das Warten hat ein Ende und wir freuen uns riesig über die Ankunft des kleinen Bruders", schrieb Svenja Holtmann in einem Instagram-Posting und zeigte dazu auch ein Bild von dem schlafenden Kleinen. Neben Größe und Gewicht verriet sie auch, dass er Louie Jim heißt und am 5. August geboren wurde. "Wir sind überglücklich und genießen diese besondere Zeit." Mit ihrem Partner Sönke Rosenkranz hat sie bereits die Söhne Mika, der am heutigen 7. August zwei Jahre alt wird, sowie Carlo (3).

Im Januar hatte sie ihre erneute Schwangerschaft ebenfalls bei Instagram verkündet. "Alle guten Dinge sind bekanntlich drei und wir freuen uns schon so sehr auf unser kleines Sommerbaby", schrieb sie damals. Ende Februar teilte sie dann mit, dass es wieder ein Junge wird. "Einmal Jungsmama, immer Jungsmama."

Glückwünsche aus der Promi-Welt

Etliche Promi-Kolleginnen gratulierten am Sonntagabend zu Louies Geburt. "Wie schön. Wir freuen uns für euch mit", kommentierte Moderatorin Sandra Kuhn (41) und ergänzte noch: "Mega-Datum!" Es sei ihr Hochzeitstag und zudem der Geburtstag ihrer Tochter Leni. Die "GNTM"-Siegerin von 2013, Lovelyn Enebechi (26) schickte: "Herzlichen Glückwunsch, freue mich sehr für euch!" Und Stylistin Miyabi Kawai (49) schrieb: "Willkommen, Du frisches Menschenkind".

2011 wurde Svenja Holtmann an der Seite von Til Schweiger einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Der Schauspieler und das Model waren fast drei Jahre zusammen, im Oktober 2013 trennte sich das Paar. "Wir haben diese Entscheidung gemeinsam und voller Respekt füreinander getroffen. Svenja ist nach wie vor ein ganz besonderer Mensch für mich und ich bin dankbar für die schöne Zeit, die wir hatten", sagte Schweiger damals nach der Trennung. Anfang 2014 kam sie dann mit Sönke Rosenkranz zusammen.

SpotOnNews