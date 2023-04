Moderatorin Sylvie Meis feiert ihren 45. Geburtstag und freut sich auf Instagram über ihren Lebensweg.

Sylvie Meis (45) feiert sich auf Instagram selbst: "Alles Gute für mich!", schreibt sie dort in einem Post. Weiter heißt es unter anderem von der Moderatorin: "Heute ist mein 45. Geburtstag, aber ich war auch einmal ein junges Mädchen aus einer Provinzstadt, das es geschafft hat, sich seine Träume zu erfüllen durch Visualisierung, Disziplin, Arbeit, Karma (man bekommt, was man verbreitet) und ohne Angst, die Gelegenheit zu ergreifen, wenn die Zeit richtig war."

Meis fügte hinzu, auch sie habe Höhen und Tiefen in ihrem Leben gehabt, "aber sie alle haben mich zu dem gemacht, was ich heute bin.... Und ich liebe, was ich bin: eine erfolgreiche, starke Mutter, Unternehmerin, Botschafterin und Moderatorin". An ihre Fans und Follower gerichtet, erklärte sie: "Also, glaubt auch ihr an euch selbst, seid stolz auf eure Leistungen, arbeitet hart, gedeiht, gebt niemals auf und feiert euch selbst (wie ich es heute mit einer Menge Champagner und Kuchen tue), denn nur so könnt ihr erreichen, was ihr wollt, werden, was ihr sein wollt und vor allem lieben, wer ihr seid".

Feier in Madrid

In ihren Instagram-Storys teilte sie zudem unter anderem ein Bild, das sie im schwarzen Minikleid mit silbernen Trägern und Verzierungen zeigt. Dazu schrieb Meis: "Bereit in ein neues Lebensjahr zu feiern". Anschließend postete sie ein Bild mit einer Gruppe von Frauen, mit denen sie ihren 45. Geburtstag in einem Restaurant in Madrid beging. Dort bekam sie auch einen Geburtstagskuchen in Form einer 45 überreicht, wie auf Instagram ebenfalls zu sehen ist.

Ihr Sohn, Fußballer Damian van der Vaart (16), gratulierte Sylvie Meis ebenfalls in einer Story. Er teilte ein altes Foto, auf dem er ein kleines Kind ist, und mit seiner Mutter auf dem Fußballplatz steht. "Happy Birthday, Mom", setzte er dazu.

Damian van der Vaart stammt aus der Ehe von Meis mit Ex-Fußball-Star Rafael van der Vaart (40). Die beiden waren von 2005 bis 2013 verheiratet. Im Februar gaben die Moderatorin und ihr zweiter Ehemann, Künstler Niclas Castello (44), ihre Trennung bekannt. 2020 hatten sie geheiratet.

