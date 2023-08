Tanja Lanäus befindet sich mit ihrem dritten "Playboy"-Cover in guter Gesellschaft. Auch einige Kolleginnen zeigten sich mehrfach nackt.

"Sturm der Liebe"-Star Tanja Lanäus (52) ist bereits zum dritten Mal im "Playboy" zu sehen. Nach 1999 und 2019 ziert sie nun die September-Ausgabe 2023 (ab 10. August im Handel). "Mir ist wichtig, dass man zeigen kann, wenn man sich wohlfühlt - egal, wie und egal, in welchem Alter", so die Schauspielerin. Auch einige Kolleginnen sind mehrfache Wiederholungstäterinnen. Diese Promi-Damen haben mehr als zweimal für das deutsche Männermagazin die Hüllen fallen lassen - und damit ihre Körper in verschiedenen Altersstadien, nach Schwangerschaften und Geburten gezeigt.

Sonja Kirchberger

Die österreichische Schauspielerin Sonja Kirchberger (58) zeigte ihren Körper 1988, 1995 und 2018. Kurz vor ihrem 50. Geburtstag fand das bisher letzte "Playboy"-Shooting statt. Damals verriet die zweifache Mutter im Interview mit der Zeitschrift: "Obwohl ich natürlich weiß, dass ich nicht mehr so aussehe wie vor 25 Jahren, fühle ich mich tausendmal mehr sexy."

Tanja Szewczenko

Die Influencerin, Schauspielerin und ehemalige Eiskunstläuferin Tanja Szewczenko (46) zierte den "Playboy" in den Jahren 1999, 2007 und 2014. Bei ihrem letzten Mal war sie 36. "Dadurch, dass ich seit drei Jahren Mama und jetzt Mitte 30 bin, fühle ich mich einfach noch mal gereifter und weiblicher als noch vor sieben Jahren", erklärte sie damals. 2017 betonte sie im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news, dass sie sich vorstellen könnte, noch einmal blank zu ziehen: "Ich denke einmal wäre noch drin."

Nina Bott

Die Schauspielerin und Moderatorin Nina Bott (45) zeigte sich 2002, 2012 und 2017 hüllenlos. Vor sechs Jahren war sie 39 Jahre alt und hatte nur 17 Monate zuvor ihr zweites Kind bekommen. Im dazugehörigen Interview sagte sie: "Ich würde nicht sagen, dass ich darin mittlerweile routiniert bin (lacht). Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich die Nacht davor kaum schlafen konnte." Inzwischen hat sie vier Kinder - und ist unentschlossen, ob sie so ein Shooting noch ein viertes Mal machen würde. Anfang des Jahres sagte sie in einer Instagram-Fragerunde erst: "Ich denke dreimal reicht." Allerdings habe sie auch keine Probleme, sich nackt der Öffentlichkeit zu zeigen: "Sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Von daher klar, würde ich wieder machen, ich stehe dazu, war cool."

Gitta Saxx

Sie hat sich bereits viermal getraut: Model und DJane Gitta Saxx (58) posierte 1988, 1989, 2000 und noch einmal 2018 für das Männermagazin. Sie wurde sogar "Playmate des Jahrhunderts". 30 Jahre nach ihrer "Playboy"-Premiere zeigte sie sich mit 53 noch mal nackt. Und sie hat immer noch nicht genug! Vor Kurzem verriet sie im Interview mit "t-online": "In zwei Jahren bin ich 60, und vielleicht rede ich da noch mal mit dem Chef. Ich wäre dafür auf jeden Fall offen. Vielleicht knacke ich noch den Rekord von Pamela Anderson, die hat mir noch ein paar Ausgaben voraus." Die "Baywatch"-Ikone (56) zierte bereits 14 Mal das Cover.