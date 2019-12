Tatort: One Way Ticket: Moritz von Treuenfels spielt den BKA-Mann im Sonntagskrimi

Im München-"Tatort: One Way Ticket" (26.12.) taucht ein BKA-Verbindungsbeamter bei dem schwer verletzten Martin Endler (Siemen Rühaak, 69) im afrikanischen Gefängnis auf und erklärt ihm die relativ aussichtslose Lage. Verkörpert wird der knallharte, junge Beamte von Schauspieler Moritz von Treuenfels (31).

Gefeierter Theaterstar

Der in Eutin, Schleswig-Holstein, geborene Künstler machte sich bislang vor allem als Theaterschauspieler einen Namen. Aktuell wird er für seine Darstellung des Hans Christian Andersen in der Schauspieloper (Oper, Schauspiel und Ballett) "Andersens Erzählungen" unter der Regie von Philipp Stölzl (52, "Ich war noch niemals in New York") im Theater Basel, Schweiz, gefeiert.

Ausgezeichnet wurde von Treuenfels laut Agenturseite bislang bereits mit drei Preisen: "Gustaf Theaterpreis Bester Schauspieler" (2016), "Günther-Rühle-Preis" (2014) und "Förderpreis für Schauspielstudierende beim Theatertreffen" (2013).

Literaturklassiker "Schachnovelle"

Mit dem Münchner Regisseur Stölzl dreht Moritz von Treuenfels außerdem einen Kinofilm. In der Verfilmung des Literaturklassikers "Schachnovelle" wird der Schauspieler unter anderem mit den Kollegen Birgit Minichmayr (42, "Die Neue Zeit"), Oliver Masucci (51, "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl") und Albrecht Schuch (34, "Systemsprenger") vor der Kamera stehen.

Bis Mitte Dezember fanden die Dreharbeiten in Wien statt, im Februar und März 2020 werden sie in Berlin und München fortgesetzt. Der Film startet voraussichtlich 2020 in den Kinos.