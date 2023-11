"Twilight"-Star Taylor Lautner feiert mit seiner Frau den ersten Hochzeitstag. Auf Instagram blicken die beiden auf ihren Traumtag zurück.

Schauspieler Taylor Lautner (31) und seine Ehefrau Taylor (26), die seinen Nachnamen angenommen hat und damit genau wie er heißt, haben am 11. November ihren ersten Hochzeitstag gefeiert. Auf Instagram erinnert sich der "Twilight"-Star mit einem Foto, wie aus einem Film, an den Tag.

Zu sehen sind eine traumhafte Kulisse im Hintergrund, weiße Rosen und ein weißer Teppich über den das Paar schreitet. Zu dem Bild schreibt er: "365 Tage lang hatte ich die Ehre, dich meine Frau nennen zu dürfen. Jeden Tag werde ich irgendwie ein bisschen dankbarer. Danke, dass du es mit mir aushältst, ich weiß, es ist nicht immer einfach. Ich liebe dich so sehr! Auf geht's ins zweite Jahr!"

Musik von Taylor Swift zum Hochzeits-Posting

Zahlreiche Glückwünsche sammeln sich unter dem Beitrag. In den Kommentaren hinterlassen unter anderem Patrick Schwarzenegger (30) und Emmanuel Acho (33) nette Botschaften. Lautners Frau schreibt "mein bester Freund" darunter. Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte sie ein Video, in dem das Ehepaar verliebt an seinem großen Tag in unterschiedlichen Situationen zu sehen ist. "Mein bester Freund, herzlichen Glückwunsch zum einjährigen Hochzeitstag! Deine Frau zu sein, ist für mich das Größte. Ich hätte nie gedacht, dass ich eine Liebe wie die deine finden würde", schreibt die 26-Jährige dazu.

Der Schauspieler äußert sich humorvoll zu einer kleinen Tanz-Szene in dem Clip: "Ich liebe dich... aber niemand musste sehen, wie ich meine Hüften so bewege." In den Kommentaren amüsieren sich Fans währenddessen über die Lied-Auswahl zu dem Video: Es ist "You Are In Love (Taylor's Version)" von Taylor Swift (33) - eine weitere Taylor, mit der der Schauspieler in der Vergangenheit sogar kurz zusammen war. Seine Frau wiederum ist seit Langem ein großer Fan des Popstars. Gemeinsam besuchte das Paar in diesem Jahr ein Taylor-Swift-Konzert und ließ sich für Instagram zu dritt ablichten.