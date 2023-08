US-Star Taylor Swift hat nun als erste weibliche Künstlerin die Marke von 100 Millionen Hörern monatlich auf Spotify geknackt.

Die Erfolgswelle von US-Superstar Taylor Swift (33) flacht nicht ab - im Gegenteil: Die Sängerin hat nun einen weiteren Rekord bei Spotify aufgestellt. Wie der Musik-Streaming-Riese selbst am 29. August via X mitgeteilt hat, sei Swift nun die erste weibliche Künstlerin in der Spotify-Geschichte, die monatlich 100 Millionen Hörerinnen und Hörer erreicht habe.

Das gelang bisher lediglich dem kanadischen Sänger The Weeknd (33), der im Februar 2023 100 Millionen Streamer im Monat erreicht hatte. Mit Swift hat dies nun erstmals auch eine Frau geschafft.

Taylor Swift bricht alle Rekorde

Für Swift ist es aber nicht der erste Rekord, den sie auf Spotify geknackt hat. Im Oktober 2022 wurde ihr neues Album "Midnights" innerhalb eines Tages öfter gestreamt als jedes Album zuvor. In der Woche nach der Veröffentlichung von "Midnights" gelang es Swift, mit zehn ihrer Songs die kompletten Top Ten der "Billboard Hot 100"-Charts zu belegen, auch das hatte vor ihr bislang niemand geschafft. Darüber hinaus ist sie auch die erste Künstlerin, die mit fünf Alben innerhalb der ersten Woche nach Veröffentlichung mehr als eine Million Einheiten verkauft hat.

Mit ihrem neu aufgenommenen Album "Speak Now (Taylor's Vision)" gelang es ihr unlängst außerdem, die erste Frau in der Musikgeschichte zu sein, die vier Alben gleichzeitig in den Top Ten der US-amerikanischen Albumcharts platziert hat.