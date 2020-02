Taylor Swift: Sie gewinnt "Best International Solo Artist" bei NME Awards

Am Mittwoch fand in der Brixton Academy in London die alljährliche Preisverleihung der NME Awards statt. Die US-amerikanische Sängerin Taylor Swift (30, "Lover") konnte dabei den Hauptpreis als "Best International Solo Artist" abstauben und ließ es sich nicht nehmen, persönlich den Preis in Empfang zu nehmen. Für einen Auftritt blieb allerdings keine Zeit. "Ich fühle mich sehr geehrt", sagte Swift, nachdem sie den Preis entgegennahm. Sie sei zum ersten Mal hier und habe den Eindruck, dass alle "schüchtern und zurückhaltend seien", so Swift ironisch.

Es sei die verrückteste Preisverleihung, auf der sie jemals gewesen sei. Die NME Awards werden bereits seit 1953 vergeben und gelten als einer der bekanntesten Musik-Preise in Großbritannien. In den letzten Jahren gehörten internationale Popstars wie Ariana Grande (26), Beyoncé (38), Adele (31), Harry Styles (26) oder auch Justin Bieber (25) zu den ausgezeichneten Stars. Veranstalter ist das gleichnamige NME Magazin.