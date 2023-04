Taylor Swift und Joe Alwyn gehen angeblich wieder getrennte Wege. Die beiden Stars waren sechs Jahre lang ein Paar.

Taylor Swift (33) und Joe Alwyn (32) haben sich angeblich nach sechs Jahren Beziehung getrennt. Das berichtet das "People"-Magazin unter Berufung auf eine Quelle, die den beiden Stars nahestehen soll. Swift tourt gerade mit ihrer ausverkauften "Eras"-Tour durch die USA. Der britische Schauspieler ist bisher bei keinem ihrer Konzerte gesehen worden, heißt es in dem Bericht.

Auch "Entertainment Tonight" berichtet über die angebliche Trennung. Die beiden Stars seien demnach bereits seit einigen Wochen kein Paar mehr. Die Trennung sei "freundschaftlich" verlaufen, es habe kein Drama gegeben. Die Sängerin und der Schauspieler, die 2017 zueinander gefunden haben sollen, hatten ihre Beziehung weitestgehend von der Öffentlichkeit ferngehalten. Gemeinsame Auftritte waren äußerst selten.

Keine Diskussionen mehr

In einem Interview mit "The Guardian" hatte Swift 2019 erklärt, warum sie das so handhaben: "Ich habe lernen müssen, dass Leute dann meinen, unsere Beziehung stünde offen für Diskussionen, und das tut sie nicht." Im vergangenen Jahr machten noch Verlobungsgerüchte die Runde. Nun scheint es für Taylor Swift in der Liebe wieder kein Happyend zu geben.

Swift soll schon diverse Beziehungen in ihren Songs verarbeitet haben. Unter anderem "Loki"-Star Tom Hiddleston (42), den Musikern Calvin Harris (39) und Harry Styles (29) sowie den Schauspielern Jake Gyllenhaal (42) und Taylor Lautner (31) soll sie auf diese Weise schon Zeilen gewidmet haben.