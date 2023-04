Sängerin Taylor Swift soll sich von Joe Alwyn getrennt haben. Damit reiht sich der Schauspieler in die lange Liste ihrer Ex-Männer ein.

Die angeblich frisch getrennte Taylor Swift (33) ist nicht nur für ihre äußerst erfolgreiche Musikkarriere bekannt, sondern auch für ihre Dating-Historie. Immer wieder sorgte die Sängerin für Schlagzeilen, indem sie den berühmtesten Männern im Showbusiness die Köpfe verdrehte. Und damit, dass sie die Erfahrungen dieser Beziehungen anschließend in Songs verarbeitete. Eine Zusammenfassung.

2008 war Swift für einige Monate mit dem Jonas-Brothers-Musiker Joe Jonas (33) zusammen. Mit heftigem Ende: Wie sie im Interview mit Ellen DeGeneres (65) aufgebracht erzählte, hatte Jonas in einem 25-sekündigen Telefongespräch mit Swift Schluss gemacht. Immerhin war die gemeinsame Zeit für ihre Karriere pures Gold: Sie verarbeitete die Beziehung unter anderem in ihrem zweiten Album "Fearless", für das sie ihren ersten Grammy gewann.

Kein Glück mit Taylor Lautner

2009 lernte Swift am Set ihres Musikvideos "You Belong With Me" ihren Co-Star Lucas Till (32) kennen. Sie hätten sich "ein bisschen gedatet", gab der Schauspieler danach zu. Allerdings seien beide "zu nett" füreinander gewesen. Nur kurze Zeit später kam ein neuer Schauspieler in ihr Leben: "Twilight"-Star Taylor Lautner (31). Er stand als ihr Freund sogar mit auf der Bühne, als Kanye West (45) Swift ihren Grammy aus der Hand riss. Diesmal ging die Geschichte laut Gerüchten nach ein paar Monaten vor allem für Lautner schmerzhaft aus. Im Song "Back to December", der von ihm handelt, singt Swift: "Du gabst mir all deine Liebe und alles, was ich dir gab, war ein Goodbye."

Es folgte "Glee"-Star Cory Monteith (1982-2013), mit dem sich Swift allerdings angeblich nur etwa einen Monat traf. Für mehr Aufsehen sorgte Swifts Beziehung zu ihrem Musiker-Kollegen John Mayer (45), die von Ende 2009 bis Mitte 2010 gedauert haben soll. Mayer ist mit seinen zahlreichen Affären selbst kein unbeschriebenes Blatt im Showbiz-Datingpool.

Von John Mayer "verarscht"

Das kann man auch aus dem Song "Dear John" heraushören, den Swift nach dem Ende der Beziehung offensichtlich für den Sänger geschrieben hat. Darin heißt es unter anderem: "Glaubst du nicht, 19 ist zu jung, um von deinen dunklen verdrehten Spielen verarscht zu werden?" Auch der Rest des Textes gibt ziemlich düstere Einblicke in das vermeintliche Datingverhalten Mayers. Vor ihrer Beziehung war der Musiker schwer begeistert von Swifts Talent, "seinen" Song allerdings bezeichnete er einmal als "ziemlich billiges Songwriting".

Wieder nur einige Monate, allerdings viele Schlagzeilen und Inspiration für mehrere Songs lang, dauerte die Liaison mit Schauspieler Jake Gyllenhaal (42) im Jahr 2010. Gyllenhaal soll per Textnachricht und aufgrund des großen Altersunterschieds Schluss gemacht haben. Diese Geschichte verarbeitete Swift im Album "Red". Der darauf enthaltene Song "All Too Well" ist gerade noch einmal in einer zehnminütigen Version erschienen - inklusive romantischem Kurzfilm, in dem "eine" Beziehung nacherzählt wird...

Es scheint, als hätte sich Swift nach Gyllenhaal erstmal erholen müssen. Die nächste Beziehung wird ihr erst 2012 nachgesagt, diesmal mit dem Enkel von Robert F. Kennedy, Conor Kennedy (28). Dabei war Swift die Ältere: Sie war zu dem Zeitpunkt 22, er erst 18. Angeblich war die Sängerin schwer angetan - und kaufte sogar ein Haus für fünf Millionen Dollar, um in seiner Nähe sein zu können. Das allerdings soll den Politiker-Nachkommen Gerüchten zufolge so verschreckt haben, dass er Schluss machte.

Musiker-Traumpaar "Haylor"

Ende 2012 fand ein neues Musiker-Traumpaar zusammen: Taylor Swift und Harry Styles (29), genannt "Haylor". Die zwei kannten sich schon länger und hatten in Interviews immer wieder voneinander geschwärmt. Halten sollte diese Geschichte allerdings auch nicht lange. Nur wenige Monate nach ihrem romantischen Spaziergang im Central Park, von dem es zahlreiche Fotos gibt, war es wieder vorbei. Und bei den Grammys sang Swift ihren Song "We Are Never Getting Back Together" mit extra englischem Akzent, während Styles im Publikum saß... Zudem wird spekuliert, dass einige Songs des Albums "1989" die Beziehung zu Styles aufarbeiten.

Womit wir zu Calvin Harris (39) kommen. Der schottische DJ und die Sängerin wurden 2015 in Partnerlooks in einem Supermarkt fotografiert. Zu den Billboard Music Awards erschienen sie zusammen. Die Beziehung hielt länger als alle vorherigen von Taylor Swift, über ein Jahr. Angeblich soll Harris "brutal" Schluss gemacht haben.

Hochzeitspläne mit Joe Alwyn

Lange trauerte Swift nicht. Bei der Met Gala 2016 lernte sie den Schauspieler Tom Hiddleston (42) kennen, einen Monat später wurden die zwei knutschend am Strand fotografiert. Doch auch hier war nach insgesamt drei Monaten wieder Schluss.

Wesentlich länger dauerte die Beziehung mit Joe Alwyn (32). Die Sängerin hatte den Schauspieler 2017 kennen und lieben gelernt und schien mit ihm endlich das große Glück gefunden zu haben. Sogar eine Hochzeit war Medienberichten zufolge geplant. Eine offizielle Bestätigung gab es nie. Denn Swift hatte sich diesmal entschieden, ihr Liebesleben privat zu halten. Nichtsdestotrotz drangen im April 2023 Trennungsgerüchte an die Öffentlichkeit. Gut möglich also, dass bald weitere Songs über die Sonnen- und Schattenseiten der Liebe folgen werden.