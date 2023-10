Footballer Travis Kelce scheint der neue Mann an der Seite von Taylor Swift zu sein. Das muss man als Swiftie über den NFL-Star wissen.

Aktuell brodelt die Gerüchteküche rund um den Beziehungsstatus von Taylor Swift (33) und dem NFL-Star Travis Kelce (34). Nachdem die Sängerin mehrmals bei Spielen des Football-Profis auf der Tribüne dabei war, wurden die beiden nun auch händchenhaltend bei Restaurantbesuchen in New York gesichtet. Außerdem waren sie beide am selben Abend getrennt voneinander in der TV-Show "Saturday Night Live" mit Gastauftritten zu sehen.

Zumindest in der Öffentlichkeit machen die beiden also keinen Hehl mehr aus ihrer Zuneigung füreinander. Eine offizielle Bestätigung ihrer Beziehung gab es allerdings bislang noch nicht. Das müssen Taylor-Swift-Fans über den potenziellen neuen Partner ihrer Ikone wissen.

Travis Kelce - der Super Bowl Champion

Travis Kelce ist der Tight End der Football-Mannschaft Kansas City Chiefs. Das Team ist der amtierende Super Bowl Champion. Kelce gehört zu den besten Tight Ends der NFL. Sein Liga-Debüt feierte er 2014. Mit den Kansas City Chiefs stand er bereits dreimal im Super Bowl - 2020 und 2023 holten die Chiefs den Sieg. 2021 verloren sie allerdings gegen das Team von Gisele Bündchens (43) Ex-Partner Tom Brady (46), die Tampa Bay Buccaneers.

Er ist ein beliebter Podcast-Host

Der Football-Star stammt aus Ohio und wurde am 5. Oktober 1989 in Westlake geboren. Sein Bruder Jason Kelce (35) ist ebenfalls Football-Profi und als Center für die Philadelphia Eagles aktiv. Die beiden Brüder haben einen gemeinsamen Podcast namens "New Heights". Eigentlich dreht sich dabei alles um die Themen Football und die NFL, aber auch die Gerüchte rund um Taylor Swift wurden darin bereits thematisiert. Sollte die Beziehung mit Taylor Swift etwas Ernstes werden, könnte es durchaus sein, dass sie in der Zukunft auch als Gast im Podcast auftreten könnte. In der Show war auch schon Jasons Frau Kylie Kelce in einer kompletten Episode zu Gast.

Er hat Taylor bereits seiner Mutter vorgestellt

Sicher ist, dass Taylor Swift auf jeden Fall schon die Mutter der Kelces kennengelernt hat. Gemeinsam mit Donna Kelce feuerte sie die Kansas City Chiefs von der Tribüne des Arrowhead Stadions an. In einer "New Heigts"-Podcast-Episode sagte Travis anschließend: "Ich fand es einfach großartig, wie jeder in der Suite nur großartige Dinge über sie zu sagen hatte - die Freunde und die Familie. Sie sah fantastisch aus und jeder sprach großartig über sie." Alle drei Spiele, bei denen die Sängerin bislang anwesend war, endeten bislang mit einem Triumph für die Chiefs - die neue Liebe ihres Spielers scheint der Mannschaft Glück zu bringen.

Kelces bester Freund und Teamkollege Patrick Mahomes (28) sagte bereits in einem Interview nach dem Sieg gegen die Bears Ende September, dass er sich darauf freue, Taylor Swift kennenzulernen. Inzwischen wurde die 33-Jährige bereits an der Seite seiner Frau Brittany Mahomes (28) im Stadion gesichtet. Anfang Oktober hatte Swift ihre berühmten Freunde Blake Lively (36), Ryan Reynolds (46), Hugh Jackman (55) und Sophie Turner (27) mit zu einem Spiel gebracht.

So erfolgreich und ehrgeizig ist Travis Kelce

Während Taylor Swift als eine der aktuell erfolgreichsten Künstlerinnen unserer Zeit gilt und mit ihren Alben und Konzerten große Erfolge feiert, kann sich auch das Engagement und Vermögen von Travis Kelce durchaus sehen lassen. Der Footballer stand bereits mehreren namhaften Marken als Werbegesicht zur Verfügung - unter anderem Nike, T-Mobile, McDonalds.

Außerdem hat er in den letzten Jahren als Gründer oder Teilhaber mehrere eigene Unternehmen aufgebaut. Zu seinen Firmen gehören zum Beispiel eine Müsli-Marke namens Kelce's Krunch und eine Modemarke namens Tru Kolors. Sein aktueller Vertrag mit den Kansas City Chiefs läuft noch bis 2024 - sein Football-Gehalt liegt bis dahin bei einer Summe von rund 57,25 Millionen US-Dollar (circa 54 Millionen Euro).

Travis Kelce: Seine Beziehungen vor Taylor Swift

Von 2017 bis 2022 war Travis Kelce mit Sport-Journalistin Kayla Nicole liiert. Die beiden sollen für fünf Jahre in einer On-Off-Beziehung gewesen sein. Neben ihrer Tätigkeit als Journalistin ist Nicole auch als Model und Ambassador für diverse Modemarken aktiv. Zudem führt sie eine Fitness-Marke namens Strong Is Sexy. Die beiden sollen sich über Instagram kennengelernt haben.

Vor der Beziehung mit Kaya Nicole datete der Sportler 2016 für einige Monate die TV-Persönlichkeit Maya Benberry. Sie hatte seine Reality-Datingshow "Catching Kelce" gewonnen. In der TV-Serie, die aktuell via Amazon Prime verfügbar ist, suchte der Footballer in "Der Bachelor"-Manier damals unter 50 Frauen seine Traumfrau.

