Der beliebte Entertainer Teddy Teclebrhan bekommt ab 2024 ein eigenes Show-Format bei Prime Video. Weitere Projekte sollen folgen.

Gute Neuigkeiten für alle Fans von Comedian Teddy Teclebrhan (39): Wie Amazon Prime Video am Mittwoch (19. Juli) bekannt gegeben hat, startet 2024 eine neue Unterhaltungsshow mit dem Entertainer. Die Comedy-Personality-Show namens "Die Teddy Teclebrhan Show" werde demnach insgesamt sechs Episoden umfassen.

Damit bekommt Teclebrhan für sich und seine Kunstfiguren Antoine, Percy, Ernst und Co. zum ersten Mal ein eigenes Show-Format. Er habe in der neuen Show alle Hände voll zu tun, seine gespielten Charaktere zu koordinieren und bei Laune zu halten, heißt es in der Ankündigung. Denn jede Figur habe ihre eigenen Vorstellungen davon, wie die Show auszusehen habe. Zudem dürfen sich die Fans wohl auf hochkarätige Gaststars freuen - wer in Teddys neuer Show zusätzlich auftreten wird, ist aber noch nicht bekannt.

Ein Zuhause für die Teddy Welt

"Die Teddy Teclebrhan Show", die 2024 startet, sei das erste von mehreren Projekten der auf mehrere Jahre angelegten Zusammenarbeit mit dem Comedian, heißt es vonseiten Prime Video. Teddy Teclebrhan ergänzt dazu in der Mitteilung: "Ich freu mich bei Prime Video ein Zuhause für meine Teddy Welt gefunden zu haben."