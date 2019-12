Tekashi 6ix9ine: US-Rapper zu zweijähriger Haftstrafe verurteilt

US-Rapper Tekashi 6ix9ine (23, "BEBE") hat am Mittwoch sein Strafmaß vorgelesen bekommen. Ein Richter am Bundesgericht von Manhattan verurteile den Musiker zu zwei Jahren Haft. Die vollen 24 Monate muss er allerdings nicht absitzen. Da der 23-Jährige bereits seit November vergangenen Jahres in Untersuchungshaft war, beläuft sich seine Gefängnisstrafe auf lediglich elf Monate. Es folgen laut US-Portal "TMZ" fünf Jahre Bewährung sowie 300 Stunden gemeinnützige Arbeit und eine Geldstrafe von 35.000 US-Dollar (ca. 31.500 Euro).

Tekashi 6ix9ine, dessen bürgerlicher Name Daniel Hernandez lautet, wurde 2018 wegen illegalem Waffenbesitz und der Beteiligung an einem bewaffneten Raubüberfall verhaftet. Er soll mit der US-Gang Nine Trey Gangsters, einer Splittergruppe der Bloods-Gang aus Los Angeles, in Verbindung gebracht werden können. Im Laufe des Prozesses sagte der Rapper gegen Mitglieder der Gang aus und zeigte in einem Schreiben an den Richter Reue für seine Taten.