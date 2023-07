Alexander Zverev hat erstmals auf gegen ihn erhobene Vorwürfe der Körperverletzung reagiert. Die Anschuldigungen weist er klar zurück.

Tennis-Star Alexander Zverev (26) sieht sich derzeit mit Vorwürfen der Körperverletzung konfrontiert. Beim Tennis-Turnier am Hamburger Rothenbaum, an dem Zverev teilnimmt, bezog der 26-Jährige nun erstmals in der Öffentlichkeit zu den Vorwürfen Stellung. "Ich weise die Vorwürfe komplett zurück. Meine Anwälte kümmern sich um die Sache. Mehr werde ich dazu nicht sagen", erklärte Zverev laut "Hamburger Abendblatt" während eines Pressetermins am Montag (24. Juli).

Die Vorwürfe gegen Alexander Zverev

Die Staatsanwaltschaft Berlin hat am 7. Juli beim Amtsgericht Tiergarten den Erlass eines Strafbefehls gegen Tennis-Profi Zverev beantragt, wie das Gericht der Nachrichtenagentur spot on news bestätigte. Ihm werde Körperverletzung zur Last gelegt. Weitere Details zu den Vorwürfen nannte das Gericht nicht. Bei der angeblichen Geschädigten soll es sich um eine Ex-Partnerin des Tennis-Spielers und Olympiasiegers handeln.

"Das Gericht hat nun anhand der Aktenlage darüber zu entscheiden, ob es den hinreichenden Tatverdacht bejaht und die Einschätzung der Staatsanwaltschaft zur rechtlichen Würdigung und zur beantragten Strafhöhe teilt", hieß es in der Mitteilung des Gerichts. Wenn das Gericht den Strafbefehl erlassen sollte, bleiben Zverev oder seiner Verteidigung nach förmlicher Zustellung zwei Wochen Zeit für einen Einspruch. Aktuell und bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt für ihn die Unschuldsvermutung.

SpotOnNews