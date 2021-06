Teyana Taylor ist die "Sexiest Woman Alive" des "Maxim"-Magazins. Die Fotostrecke dazu war besonders einzigartig.

Teyana Taylor (30) ist vom Magazin "Maxim" zur "Sexiest Woman Alive" gekürt worden. Taylor ist die erste Schwarze Frau, die die Liste anführt. Dieser erste Platz verdient natürlich das Cover-Foto: Darauf ist die Sängerin im abgeschnittenen Tanktop, in einer Hose mit Camouflage-Muster und mit einem beeindruckenden Sixpack zu sehen. Im Magazin modelt sie in weiteren Looks, die gleichzeitig freizügig als auch ziemlich entspannt sind. Und das hat seinen Grund.

"Kneif mich jemand!!!!", schreibt Taylor auf Instagram zu einer Reihe Fotos von dem Shooting - und beschreibt die ungewöhnliche Situation, aus der dieses entstanden ist. Demnach hätte sie als Unternehmerin und Mutter von zwei Kindern kaum Zeit sexy zu sein oder sich zu fühlen, schreibt Taylor. Zu dem Shooting sei sie praktisch ungeschminkt, ohne gemachte Haare, in Jogginghosen und Beanie gekommen. Sie hatte erwartet, sie könne sich noch fertig machen und eine Perücke aufziehen.

So lief das Shooting

Der Fotograf Gilles Bensimon (77) aber habe sie gesehen und gesagt: "Lass uns Fotos machen! Ich will, dass du so bleibst!" Auf Instagram beschreibt Taylor ihren Gedankengang daraufhin: "Verstehe ich das richtig, ich werde die 'Sexiest Woman Alive' sein - in Jogginghosen und mit diesem Haar?" Und so soll es sein: Tatsächlich haben es Bilder dieses Outfits, mit Jogginghosen und geflochtenen Zöpfen, in die Ausgabe geschafft.

Taylors Karriere startete schon in jungen Jahren, als sie für das Video zu Beyoncés (39) Single "Ring the Alarm" die Choreografie inszenierte. 2007 unterschrieb sie einen Plattenvertrag beim Label von Pharrell Williams (48) und arbeitet seit 2012 mit dem GOOD Music Label von Kanye West (44) zusammen. Mittlerweile hat sie drei Alben herausgebracht und auch auf Wests Album "My Beautiful Dark Twisted Fantasy" mitgewirkt. Als Schauspielerin ist sie ebenso aktiv: 2010 war sie zum Beispiel in "Stomp the Yard: Homecoming" zu sehen.