In Staffel fünf von "The Crown" wird wohl die Affäre zwischen Charles und Camilla thematisiert. Spielt Dominic West den untreuen Ehemann?

Dominic West (51) soll angeblich in den letzten beiden Staffeln von "The Crown" den untreuen Prinz Charles verkörpern. Das behauptet das britische Boulevardblatt "The Sun". Der verheiratete West sorgt gerade selbst für Schlagzeilen, nachdem Fotos aus Rom aufgetaucht waren, auf denen er offenbar Lily James (31) küsst. Anschließend zeigte er sich mit seiner Ehefrau Catherine Fitzgerald (49) in der Öffentlichkeit. Jetzt könnte der Schauspieler, der unter anderem für die Serie "The Affair" bekannt ist, Prinz Charles in der Zeit spielen, als dieser eine Affäre mit Camilla Parker Bowles hatte.

Die "Sun" zitiert einen Insider: "Dies wird ein prestigeträchtiges Casting für Dominic. Aber die Ironie darin entgeht niemandem." Die Verantwortlichen von "The Crown" haben sich dem Bericht zufolge mehrere Stars für die Charles-Rolle angesehen, West sei bei weitem ihr bevorzugter Schauspieler gewesen. Der Deal steht angeblich vor dem Abschluss. Prinzessin Diana wird in den Staffeln fünf und sechs von Elizabeth Debicki (30) gespielt. Staffel vier von "The Crown" läuft ab 15. November auf Netflix. Darin wird die junge Diana von Emma Corrin (24) dargestellt, Prinz Charles von Josh O'Connor (30).

West zeigte sich mit Ehefrau

Charles' Vater, Prinz Philip, wurde in den ersten beiden Staffeln von "The Crown" von Matt Smith (37) verkörpert, einem Ex-Freund von Lily James. Dominic West, der mit James für ein BBC-Drama vor der Kamera steht, hatte auf die Gerüchte um eine angebliche Set-Affäre mit seiner Kollegin reagiert, in dem er der Presse Fotos zukommen ließ, die den Schauspieler eng umschlungen mit seiner Ehefrau Catherine FitzGerald vor ihrem Haus in der englischen Grafschaft Wiltshire zeigen. "Unsere Ehe ist stark und wir sind auf jeden Fall noch zusammen", verkündete das Paar. Dominic West und die Landschaftsarchitektin sind seit 2010 verheiratet. Das Paar hat vier gemeinsame Kinder.