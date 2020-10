Am 15. November geht "The Crown" weiter. Ein Trailer zeigt, wie Diana in die Königsfamilie aufgenommen wird.

Im neuen Trailer zur vierten Staffel der Netflix-Serie "The Crown" gibt es wenig glückliche Gesichter. Auch wenn Prinz Charles und Diana vor ihrer Hochzeit noch schwer verliebt wirken. Zu sehen ist, wie eine junge Diana (Emma Corrin, 24) zur Queen (Olivia Colman, 46) gebracht wird, nachdem ihre Beziehung mit Charles (Josh O'Connor, 30) ernst wird. Weitere Szenen in dem Clip zeigen einen verzweifelten Charles und Diana, wie sie ihm den Rücken zukehrt.

"Das ist der Stoff, aus dem Märchen gemacht sind: Der Prinz und die Prinzessin an ihrem Hochzeitstag", ist in dem Trailer eine Stimme zu hören, die die Worte des Erzbischofs von Canterbury, Robert Runcie, wiedergibt, die er bei der Trauung von Charles und Diana 1981 sagte. "Doch Märchen enden an dieser Stelle meist mit dem einfachen Satz: Sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Wenn Ehemann und Ehefrau ihr Gelübde leben, einander lieben und achten, Glanz und Elend, Höhepunkte und Rückschläge des Lebens teilen, verändern sie sich in diesem Prozess. Unser Glaube betrachtet den Hochzeitstag nicht als die Ankunft, sondern als den Punkt, an dem das eigentliche Abenteuer beginnt." Am Ende des Clips strahlt Diana in ihrem Hochzeitskleid, bevor ihr der Schleier über das Gesicht gelegt wird.

Thatcher gegen die Queen?

Zudem zeigt der Trailer auch Margaret Thatcher (Gillian Anderson, 52), die zur Premierministerin gewählt wird und vor der Monarchin niederkniet. Thatcher soll mit der Queen zahlreiche Meinungsverschiedenheiten gehabt haben - und auch bei "The Crown" scheinen Spannungen zwischen den beiden Frauen aufzukommen.

Prinzessin Margaret (Helena Bonham Carter, 54) hat in der vierten Staffel, die ab 15. November auf Netflix zu sehen ist, mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, sie ist unter anderem mit einer Sauerstoffmaske in einem Krankenbett zu sehen. Die königliche Familie wird zudem erneut von einer Tragödie erschüttert, in dem Clip wird offenbar auch die Beerdigung von Lord Mountbatten gezeigt, der 1979 einem Attentat zum Opfer fiel.