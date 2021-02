The First Lady

The First Lady "The Handmaid's Tale"-Star wird zu Barack Obama

Schauspieler O-T Fagbenle wird eine besondere Rolle übernehmen: Für die Serie "The First Lady" verwandelt er sich in Barack Obama.

Die neue Serie "The First Lady" hat eine wichtige Rolle besetzt. In dem vom US-amerikanischen Fernseh-Network Showtime produzierten Format wird der ehemalige US-Präsident Barack Obama (59) zur Serienfigur. Wie "Deadline" berichtet, wird der britische Schauspieler O-T Fagbenle (40) die Rolle übernehmen. Bekannt ist Fagbenle vor allem für seine Rolle des Luke Bankole in der vielfach ausgezeichneten Serie "The Handmaid's Tale". Zudem wird er demnächst im Marvel-Streifen "Black Widow" zu sehen sein. Der Cast von "The First Lady" hat bereits hochkarätige Namen zu bieten.

Nachdem Gillian Anderson (52, "Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI") zuletzt in "The Crown" als Premierministerin Margaret Thatcher (1925-2013) begeisterte, schlüpft sie nun in die Rolle der ehemaligen "First Lady" Eleanor Roosevelt (1884-1962), Ehefrau des 32. US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt (1882-1945). Die erste Staffel der Show wird laut "Deadline" Roosevelts, Betty Fords (1918-2011) und Michelle Obamas (57) Werdegang beleuchten. Michelle Pfeiffer (62) spielt Betty Ford und Viola Davis (55) Michelle Obama.