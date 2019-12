The Mandalorian: Im Herbst 2020 kommt die zweite Staffel

Bereits vor dem Start der ersten Staffel der "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" im November 2019 bei Disney+ wurde bekannt, dass an einer zweiten Staffel gearbeitet wird. Schauspieler und Regisseur Jon Favreau (53, "Spider-Man: Far From Home"), der bei der Serie als Showrunner fungiert, hat nun verkündet, wann es Nachschub gibt.

Auch für deutsche Fans?

Kurz nachdem die finale Folge der ersten Staffel bei Disney+ verfügbar war, twitterte Favreau: "Staffel zwei von #TheMandalorian kommt im Herbst 2020".

Deutsche Fans dürften die neuen Episoden dann zeitgleich mitansehen können. Disney+ soll hierzulande am 31. März 2020 an den Start gehen.