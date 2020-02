The Mandalorian: ProSieben strahlt die erste Folge der "Star Wars"-Serie aus

Kaum eine andere Serie sorgt bereits im Vorfeld für so viel Aufmerksamkeit wie "The Mandalorian". Die "Star Wars"-Serie wird in Deutschland ab dem 24. März beim neuen Streamingdienst Disney+ zu sehen sein. Doch auch Fernsehzuschauer kommen auf ihre Kosten. ProSieben zeigt die erste Folge von "The Mandalorian" zwei Tage vor dem Streamingstart im Free-TV.

"Die Zusammenarbeit von ProSieben und der Walt Disney Company hat schon beim Disney Day und dem Marvel Day die gemeinsame Kraft unserer Marken beim Zuschauer gezeigt", freut sich ProSieben-Chef Daniel Rosemann über die erneute Kooperation.

"Star Wars"-Day bei ProSieben

Im Rahmen eines "Star Wars"-Tages strahlt ProSieben am Sonntag, den 22. März, nicht nur exklusiv die erste Folge von "The Mandalorian" aus. Anschließend gibt es zudem auch die Free-TV-Premiere von "Star Wars: Die letzten Jedi" zu sehen. Bereits um 17:50 Uhr wird in "Star Wars: Episode V - Das Imperium schlägt zurück" zudem erzählt, wie Kopfgeldjäger wie der Mandalorianer ihrem Geschäft nachgehen.