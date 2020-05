The Mandalorian: Timothy Olyphant spielt in der "Star Wars"-Serie mit

Timothy Olyphant (51, "Once Upon A Time... in Hollywood") taucht in der nächsten Staffel von "The Mandalorian" auf. Das berichtet "The Hollywood Reporter". Der Schauspieler, der zuletzt unter anderem in der Netflix-Show "Santa Clarita Diet" zu sehen war, soll demnach in Staffel zwei der "Star Wars"-Serie mitspielen. Welche Rolle er übernehmen werde, sei noch unklar.

Die neuen Folgen von "The Mandalorian" sollen ab Oktober auf dem Streamingdienst Disney+ laufen. Zurückkehren wird dann angeblich auch Fan-Liebling Boba Fett. Medienberichten zufolge soll Temuera Morrison (59, "Aquaman") in die Rolle geschlüpft sein. Der Schauspieler war bereits als Bobas Vater Jango Fett in "Star Wars: Episode II - Angriff der Klonkrieger" (2002) zu sehen.

Die Stars aus "The Mandalorian"

In Staffel zwei außerdem neu im Cast sind unter anderem Rosario Dawson (41) und Michael Biehn (63). Mehrere Darsteller aus der ersten Staffel werden zudem auch in den kommenden Episoden wieder an Bord sein, allen voran Pedro Pascal (45) in der Hauptrolle des "Mando" alias Din Djarin. Ebenfalls mit dabei sind wieder Gina Carano (38) in der Rolle der Cara Dune und Carl Weathers (72) als Greef. Giancarlo Esposito (62) als Moff Gideon wird vermutlich der Hauptgegner in Staffel zwei werden.