Den Platz im Rate-Team nahm diese Woche Beatrice Egli ein. Das Seepferdchen musste die Maske fallen lassen und Anna Loos kam zum Vorschein.

In der vierten Woche bei "The Masked Singer" (ProSieben, auch bei Joyn) gab es prominente Rate-Hilfe von Schlagerstar Beatrice Egli (34). Für das Seepferdchen war das "The Masked Singer"-Abenteuer vorbei. Wusste das Känguru, wer unter der Maske des Unterwassertieres steckte?

Pulsierende Augen und riesige Flügel: Mit eindrucksvollem Federkleid betrat der Schuhschnabel die Bühne. "Das ist jemand, der viel Bühnenerfahrung hat. Ein Profisänger", waren Rea Garveys (49) Überlegungen. Beatrice Egli vermutete, die Ketchup-Flasche, die bei den Indizien des Schuhschnabels zu sehen war, könnte auf die Schweizer oder die österreichische Flagge hinweisen und kam somit auf den Schweizer Sänger Luca Hänni (28) und die Österreicherin Conchita Wurst (34). Ruth Moschner (46), dieses Mal mit pinker Perücke bestückt, brachte noch Kim Frank (40) ins Spiel, der Sänger der Band "Echt".

Zunächst herrschte beim Frotteefant Elfie Unzufriedenheit über den letzten Auftritt, das Lampenfieber war zu groß. Dieses Mal wollte der zusammengenähte Elefant sich verbessern. "Das war dein bester Auftritt", gab es lobende Worte von Rea Garvey. Neben dem Frotteefant standen Tänzer in Monitor-Kostümen mit auf der Bühne. Das war für Ruth Moschner ein Hinweis auf TV-Moderatorin Melissa Khalaj (33). Zudem könnten die unterschiedlich farbigen Beine auf zwei Heimatorte deuten, dies würde ebenfalls zu der Moderatorin mit den iranischen Wurzeln passen. Oder ist es vielleicht ein Zwillingspaar, das sich mit dem Kostüm abwechselt? Diese Idee hatte Beatrice Egli, die einen großen Unterschied zwischen dem Auftritt der letzten Woche und dem aktuellen sah. Daher kam für die Schlagersängerin die Influencerinnen und Zwillinge Lisa und Lena (19) infrage.

Bekannte Familie: Hat der Igel einen berühmten Vater?

Das Igelchen sang Rick Astleys Hit "Never Give You Up" für ihren Vater, der mit wachsamen Augen den Auftritt seiner Tochter bewachte. Ruth Moschner recherchierte daraufhin nach berühmten Töchtern von berühmten Vätern. Deshalb ging ihre die Vermutung zu Inka Bause (54) oder Stephanie Stumph (38). Dem stimmte das übrige Team zu.

Bei den Indizien des Toasts wurde bekannt, dass die Brotscheibe Stress mit seinem Toaster hat. Eine Trennung der beiden war unweigerlich. Auf welchen Promi könnte das hinweisen? "Der Toaster könnte Mats Hummels sein", schloss Beatrice Egli daraus. Demnach würde Cathy Hummels (35) unter dem Toast-Kostüm stecken. Oder handelt es sich um das Ex-Paar Dieter Bohlen (69) und Verona Pooth (54)? Auf diese Idee kam die Rate-Expertin. Rea Garvey wünschte sich Martina Hill (48) unter der Brotscheibe.

Bereits in der letzten Woche war sich Rea Garvey sicher, wer sich als Seepferdchen getarnt haben muss. "Zu tausend Prozent", wie der Popstar erklärte und meinte damit Anna Loos (52), die Ehefrau von Jan Josef Liefers (58), der bereits in der ersten Folge als Känguru enttarnt wurde. Dieser Meinung waren auch die Zuschauer im Voting. Mit dem Song "Jolene" und einer starken Stimme lieferte das Unterwasserwesen erneut einen herausragenden Auftritt ab. Daher war für alle klar, das Seepferdchen muss eine Profi-Sängerin sein. Ruth Moschner hatte eine Vermutung, die erstmal für Verblüffung sorgte. Dunja Hayali (48) war ihr Tipp, da die Moderatorin gut singen könnte, die Farbe Rosa nicht mögen würde und auch kein Fan von Glitzer sei. Das Seepferdchen ist so schillernd, dass Dunja Hayali als Kontrast und besondere Überraschung darunter stecken könnte. Beatrice Egli vermutete eher eine "No Angeles"-Sängerin als Seepferdchen.

Wusste Jan Josef Liefers, wer unter dem Seepferdchen-Kostüm steckt?

Wie erwartet, lieferte Diamantula erneut eine beeindruckende Performance ab. Bei dem Spinnenwesen, das sich als tiefgründig und melancholisch beschreibt, war sich das Rate-Team einig. Es müsse sich um eine Sängerin der Kelly Family handeln, wie Patricia Kelly (53). "So eine Stimme bekommt man, wenn man sich Gehör verschaffen muss, wie in einer Großfamilie", bestärkte Beatrice Egli diese Vermutung.

Das Seepferdchen, der Toast und Elfie, der Frotteefant mussten um das Weiterkommen bangen. Doch am Ende musste sich das Seepferdchen entblättern. Wie die Zuschauer und Rea Garvey längst vermutet hatten, steckte Anna Loos unter dem Kostüm. Moderator Matthias Opdenhövel (52) stellte die Frage, die allen unter den Nägeln brannte und hakte nach, ob Jan Josef Liefers und sie von ihrem jeweiligen "The Masked Singer"-Abenteuer wussten. Natürlich wusste das Ehepaar von der Teilnahme des anderen, verriet Anna Loos.