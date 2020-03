The Masked Singer: Carolin Kebekus ist der erste Gast im Rateteam

Die beliebte Gesangsshow "The Masked Singer" geht am kommenden Dienstag (20:15 Uhr live auf ProSieben) in die zweite Runde. Nachdem der Sender kürzlich vom Drachen bis zum Wuschel alle neuen Masken enthüllt hat, gibt ProSieben nun auch den ersten Promigast im Rateteam bekannt. Die Komikerin Carolin Kebekus (39) wird in der ersten Folge Rea Garvey (46, "Beautiful Life") und Ruth Moschner (43) unterstützen, die fest zur Show gehören. Moderieren wird wieder Matthias Opdenhövel (49).

Alles per App

Am Dienstag wird sich in der ersten Folge dann auch entscheiden, welcher maskierte Promi sich zuerst enttarnen muss. Diesmal soll es allerdings kein althergebrachtes Telefon-Voting geben. Die Abstimmung soll erstmals einzig über eine neue kostenlose ProSieben-App für iOS und Android stattfinden, die ab Dienstag bereitstehen soll. Welcher kostümierte Star die wenigsten Stimmen via App erhält, muss dann seine Maske ablegen. Die weiteren Promis werden in der folgenden Woche erneut mit frischen Songs auftreten.