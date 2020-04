The Masked Singer: Der Roboter zeigt sein wahres Gesicht

Am Dienstagabend haben die Undercover-Stars von "The Masked Singer" das deutsche Fernsehpublikum wieder blendend unterhalten. Die beliebte Rate- und Gesangsshow mit den maskierten Promis musste zuletzt zwei Wochen pausieren, weil drei Team-Mitglieder sich mit dem Coronavirus infiziert hatten. Am Ende der Show wurde wie üblich einer der Kandidaten enttarnt.

Von Helene Fischer bis Joko Winterscheidt

Zunächst durfte das Team - bestehend aus Moderatorin Ruth Moschner (44), Sänger Rea Garvey (46) und Rategast Bülent Ceylan (44) - aber wieder nach jedem Auftritt tippen, wer sich unter den Masken befinden könnte. Ceylan, der an der ersten Staffel als maskierter Engel teilgenommen hatte, eröffnete die Folge mit einer Metal-Version von Helene Fischers (35) Hit "Atemlos durch die Nacht". Durch die Show führte - gewohnt souverän - Matthias Opdenhövel (49).

In direkten Duellen traten danach der Roboter gegen den Hasen, der Drache gegen den Wuschel und das Chamäleon gegen das Faultier an. In der ersten Runde sicherten sich der Hase, der Drache und das Faultier direkt ein Ticket für die nächste Show. Noch einmal singen mussten damit der Roboter, der Wuschel und das Chamäleon.

Für den Roboter gingen nach dieser zweiten Gesangsrunde die wenigsten Zuschauerstimmen ein - weswegen das silberfarbene Gesangswunder auch seine Maske ablegen musste. Zur Überraschung aller verbarg sich darunter Moderatorin Caroline Beil (53). Zuvor wurden Namen wie Judith Williams (48), Helene Fischer (35), Jasmin Wagner (39) und Jeannine Michaelsen (38) in den Ring geworfen.

Besonders unsicher war das Rate-Team auch beim Wuschel. Unter der Maske vermuteten sie unter anderem Joko Winterscheidt (41), Julien Bam (31), Wincent Weiss (27) und die Lochis. Weitere Tipps waren unter anderem: Hase (Martina Hill), Drache (Gregor Meyle, Max Giesinger), Chamäleon (Didi Hallervorden), Faultier (Max Giermann, Jörg Knör, Sasha).