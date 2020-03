The Masked Singer: Diese Masken gibt es in der zweiten Staffel zu sehen

Das Faultier, das Chamäleon und den Roboter hat ProSieben bereits vorgestellt, aber welche anderen Masken wird es in der zweiten Staffel von "The Masked Singer" noch geben? Diese Frage hat der Sender am Donnerstag beantwortet und erstmals alle zehn frischen Masken gezeigt.

Neben Chamäleon, Roboter und Faultier werden eine pinkfarbene Fledermaus, ein niedlicher Hase, ein Dalmatiner mit Sonnenbrille, ein kämpferischer Drache, eine menschgewordene Kakerlake, eine güldene Göttin und Wuschel, ein flauschiger Ball, zu sehen sein. Welche Promis sich hinter den Kostümen verbergen, ist natürlich noch streng geheim.

Moderator macht Hoffnung

Matthias Opdenhövel (49) wird auch die zweite Staffel der beliebten Gesangsshow moderieren, deren erste Folge am 10. März (20:15 Uhr live auf ProSieben) ausgestrahlt wird. Das Publikum darf sich offenbar auf hochkarätige Stars freuen. Das lässt Opdenhövel zumindest durchblicken. "So viel kann ich verraten: Wir haben wieder ganz viele überraschende Namen. Ich bin super stolz auf die neuen zehn Stars. Toll, dass sie mitmachen", erklärte der Moderator zuletzt in einer Pressemitteilung. "Die Zuschauer werden staunen, wer da alles drunter steckt. Keine Floskel! Absolut ehrlich!"

Im vergangenen Jahr waren unter anderem Schauspieler Heinz Hoenig (68), Sänger Gil Ofarim (37), Comedian Bülent Ceylan (44) und die Boxerin Susi Kentikian (32) dabei. Unter der Astronauten-Maske des Siegers versteckte sich der Sänger und Songwriter Max Mutzke (38, "White Lines").