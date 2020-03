The Masked Singer: ProSieben zeigt die Auftaktfolge der ersten Staffel

Für zwei Wochen legt die zweite Staffel der beliebten ProSieben-Show "The Masked Singer" eine Pause ein. Aus Sicherheitsgründen, "wegen zwei Corona-Fällen im Team", wie der Sender mitteilte. Am 31. März 2020 gibt es stattdessen ein Wiedersehen mit Astronaut, Engel, Monster und Co.!

Pro und Kontra

Die Auftaktfolge der ersten Staffel "The Masked Singer" wird am Dienstag noch einmal im Free-TV gezeigt, wie ProSieben via Twitter verkündete. Ob "The Masked Singer" statt "The Masked Singer" den Quotensieg holt? Auf Twitter scheiden sich die Geister. Einige Fans begrüßen den Schachzug und freuen sich auf das Wiedersehen mit den alten Masken, andere wünschen sich lieber "einen tollen Klassiker" oder ein "Best of von 'TV Total'". Vielleicht am 7. April?

Am 14. April - an dem Datum war eigentlich das Finale der diesjährigen "The Masked Singer"-Staffel geplant - soll nun die vierte Folge der zweiten Staffel gezeigt werden.