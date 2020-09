Die dritte Staffel von "The Masked Singer" steht in den Startlöchern. Im Rateteam sitzen ab dem 20. Oktober Sonja Zietlow und Bülent Ceylan.

Die Show "The Masked Singer" geht ab Dienstag, 20. Oktober 2020, in eine neue Runde. Das gab der Sender ProSieben nun bekannt. Dann treten wieder zehn Stars unter neuen Masken auf. Ein Rateteam soll herausfinden, welche Promis sich dahinter verbergen. Die Antwort auf diese Frage suchen dieses Mal Sonja Zietlow (52), die im Frühjahr in Staffel zwei der Show im Hasenkostüm steckte, und Bülent Ceylan (44), der als "Heavy-Metal-Engel" im vergangenen Sommer auf der Bühne der ersten Staffel stand.

Neben der Moderatorin und dem Comedian ist im Rateteam von "The Masked Singer" zudem ein wöchentlich wechselnder Promi-Rate-Gast mit dabei. Matthias Opdenhövel (50) moderiert die dritte Staffel der Show. Im kommenden Frühjahr werden dem Sender zufolge dann wieder Ruth Moschner (44) und Rea Garvey (47) rätseln, wer unter den Ganzkörperkostümen steckt.

"Ein großes Herz für süße Kuscheltiere"

Sonja Zietlow, bekannt als Moderatorin des RTL-Dschungelcamps, freut sich unterdessen "wieder zur MaskedSinger-Familie zu gehören": "In Wahrheit mach' ich das natürlich nur, um Rea Garvey eins auszuwischen - weil dann dort jemand sitzt, der ein großes Herz für süße Kuscheltiere hat", wird sie von ProSieben zitiert. Der Sender zeigt auch die dritte Staffel von "The Masked Singer" an jedem Dienstag live um 20:15 Uhr aus Köln - mit einer Ausnahme: Zum Halbfinale dürfen die Zuschauerinnen und Zuschauer bereits am Montag, 16. November 2020 rätseln.