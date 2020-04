The Masked Singer: Welche Promis stecken unter den restlichen Masken?

Nachdem die Corona-Zwangspause in der vergangenen Woche mit der Ausstrahlung der vierten Folge beendet wurde, steigt am Dienstagabend (21. April, 20:15 Uhr) das große Halbfinale von "The Masked Singer" auf ProSieben. Eine Maske wird in der Live-Show fallen. Danach geht das fröhliche Rätselraten darüber weiter, welche Promis unter den verbliebenen vier Kostümen stecken, die in der kommenden Woche im großen Finale gegeneinander antreten. Spekuliert wurde bereits viel.

Fünf Masken fielen in den vergangenen Wochen. In den Kostümen der Göttin, der Kakerlake, des Dalmatiners, der Fledermaus und des Roboters steckten Schauspielerin Rebecca Immanuel (49), Sänger Angelo Kelly (38), seine Kollegin Stefanie Heinzmann (31, "My Man Is a Mean Man"), Model Franziska Knuppe (45) und Moderatorin Caroline Beil (53). Wer könnte sich als Drache, Faultier, Chamäleon, Hase und Wuschel entpuppen?

Ex-Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg als Wuschel?

Der Wuschel: Das ProSieben-eigene Monsterchen vermutet unter dem haarigen Kostüm, dessen Träger unter anderem den Michael-Sembello-Hit "She's a Maniac" aus dem Film "Flashdance" zum Besten gab, einen waschechten Sportler. Der Grund sind die Hinweise: "Der Asphalt ist sein Zuhause, er steht auf Rennautos und im Kreis fahren ist gar kein Problem." In Folge vier war außerdem eine Carrera-Achterbahn zu sehen. Handelt es sich etwa um Ex-Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg (34)? Die ProSieben-Zuschauer tippen derweil bislang auf Sänger Wincent Weiß (27) oder Web-Star Julien Bam (31).

Der Hase: Er ist ein "echter Romantiker" und "ein wenig schusselig". Das waren die ersten Indizien, die über den Hasen bekannt wurden. Außerdem backt und kocht er gerne. Die Zuschauer tippen deshalb auf Moderatorin Enie van de Meiklokjes (45) oder Komikerin Martina Hill (45). Auch "Blümchen" Jasmin Wagner (40) könnte sich als Hoppelhase entpuppen. Das Rateteam bestehend aus Moderatorin Ruth Moschner (44) und Sänger Rea Garvey (46) tippte bisher zudem auf Schauspielerin Nora Tschirner (38) oder Boxerin Regina Halmich (43).

Verwandlungskünstler Max Giermann könnte das Chamäleon sein

Das Chamäleon: Steckt unter dem farbenfrohen Kostüm, bei dem es sich um ein "richtiges Showtier" handeln soll, etwa Dieter Hallervorden (84, "Honig im Kopf")? Das glaubten zumindest anfangs Garvey und Moschner. Später schwenkte die Moderatorin auf Comedian Max Giermann (44, "Switch") um, der sich immer wieder als Meister der Verwandlung und somit als echtes Chamäleon präsentiert. Die Fans tippten auch auf seinen Kollegen Bürger Lars Dietrich (47) oder Star-Koch Horst Lichter (58).

Das Faultier: "Die Hängematte verlassen, als Faultier ein Risiko, aber ich liebe die Gefahr." Dieser Hinweis aus Folge drei von "The Masked Singer" würde gut zu Moderator Stefan Raab (53) passen, begab er sich doch früher für "TV Total" stets als "Raab in Gefahr". Auch die Körpergröße des Faultiers würde zu dem Entertainer passen. Weitere Kandidaten, die unter der Maske stecken könnten, sind Komiker Mirko Nontschew (50), Sänger Alvaro Soler (29) und sein Kollege Sasha (48).

Gregor Meyle ist heißer Favorit für die Drachenmaske

Der Drache: Gregor Meyle (41), Max Giesinger (31) oder Adel Tawil (41)? Wer steckt unter dem wohl gruseligsten aller Kostüme? Ruth Moschner glaubte zwischendurch an einen Auftritt von "Traumschiff"-Kapitän Florian Silbereisen (38), schloss sich dann aber ihrem Kollegen Rea Garvey an, der sich in Folge drei ganz sicher war: Es ist eindeutig Sänger Gregor Meyle. Behält er Recht?

Trotz aller Spekulationen bleibt es spannend. Im großen Halbfinale von "The Masked Singer" bekommen Ruth Moschner und Rea Garvey ("Is It Love?") im Rateteam Unterstützung von Eurovision Song Contest-Gewinner Conchita Wurst (31). Ob sie gemeinsam den richtigen Riecher haben?