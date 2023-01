Die Rolling Stones erobern TikTok. Frontmann Mick Jagger fordert persönlich zum Singen und Tanzen auf.

Die Rolling Stones haben am Donnerstag (19. Januar) ihren offiziellen TikTok-Kanal @therollingstones gelauncht. Frontmann Mick Jagger (79) alias @jagger schließt sich mit einem persönlichen Kanal an. Sein Bandkollege Keith Richards (79) ist als @offizialkeef bereits seit vergangenem Jahr auf der Social-Media-Plattform aktiv.

Der TikTok-Kanal verspricht laut Medienmitteilung "exklusive Einblicke hinter die Kulissen von Live-Shows, Studioaufnahmen und vieles mehr". Einen Vorgeschmack darauf geben die ersten von der Band veröffentlichten Videos. Sie enthalten seltenes Archivmaterial und ermutigen die Fans dazu, aufzutreten, sich zu bewegen und sich zu kleiden wie die Rolling Stones.

Dafür stehen der Hashtag #therollingstones und Kulthits wie "Start Me Up", "It's Only Rock 'N Roll (But I Like It)" oder "Miss You" zur Verfügung. "Ich bin so gespannt, was ihr mit unserer Musik macht", freut sich ein aufgeregter Mick Jagger in seinem ersten TikTok-Clip. Seine Band plant, einige der Kreationen auf ihrem offiziellen Account zu teilen.

Live-Best-of "GRRR LIVE!" erscheint im Februar

Am 10. Februar veröffentlichen die Rolling Stones zudem das Live-Album "GRRR LIVE!". Das dazugehörige Konzert hatten sie am 15. Dezember 2012 in Newark/New Jersey aufgenommen. Das Highlight bilden Gastauftritte von Stars wie Lady Gaga (36, "Gimme Shelter"), The Black Keys ("Who Do You Love?"), Gary Clark Jr & John Mayer ("Going Down"), Mick Taylor (74, "Midnight Rambler") und Bruce Springsteen (73, "Tumbling Dice").