The Taste: Neuer Koch Alexander Kumptner sorgt für frischen Wind

In der neuen Staffel von "The Taste" wird es eine reine Männer-Jury geben. Neben Frank Rosin (53), Tim Raue (46) und Alexander Herrmann (48) wird als neues Mitglied der Österreicher Alexander Kumptner (36) dabei sein. Der Wiener ersetzt somit Maria Groß (40) in dem Coach-Quartett. Gerade erst ist die Produktion für Staffel acht in Grünwald bei München gestartet, schon machte der laut "Bild der Frau" "schönste Koch der Fernsehlandschaft" eine Kampfansage in Richtung seiner Konkurrenten: "Wer einer Horde Kinder spielerisch das Kochen und den verantwortungsvollen Umgang mit Lebensmitteln beibringen kann - der schafft es locker, mit drei Sterneköchen klarzukommen", stellte Kumptner klar.

Der Wiener Star- und TV-Koch, der unter anderem durch Sendungen wie "Die Küchenschlacht" und die Kinder-Kochshow "Schmatzo - Der Koch-Kids-Club" bekannt ist, lernte bei Größen wie Werner Matt (78) und Reinhard Gerer (67) und eröffnet diesen Sommer sein eigenes Restaurant "Everybody's Darling" neben dem Wiener Stephansdom. Auch die Moderatorin wechselt für die neuen Folgen: Durch die Koch-Casting-Show führt das deutsche Curvy-Model Angelina Kirsch (31). Die achte Staffel von "The Taste" zeigt Sat.1 im Spätsommer 2020.